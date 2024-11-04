Появилась запись переговоров арбитров во время VAR в матче Александрия – Полесье в УПЛ

В центральном матче 12-го тура украинской Премьер-лиги между Александрией и Полесьем произошел скандал. Арбитры матча не поставили спорный пенальти в ворота гостей в концовке встречи, что очень не понравилось команде из Житомира.

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Комитет арбитров УАФ обнародовал эксклюзивное видео для футбольного сообщества. На видео выложена запись видеокамер и расшифровка переговоров бригады арбитров матча УПЛ.

Видео эпизода:

Напомним, сейчас Александрия занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 29 очков после 11 матчей. Полесье идет на 4 строчке с 22 баллами.

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