iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Появилась запись переговоров арбитров во время VAR в матче Александрия – Полесье в УПЛ

УАФ обнародовал видео скандального момента.
Вчера, 22:52
ФК Полесье
ФК Полесье

В центральном матче 12-го тура украинской Премьер-лиги между Александрией и Полесьем произошел скандал. Арбитры матча не поставили спорный пенальти в ворота гостей в концовке встречи, что очень не понравилось команде из Житомира.

Читай также: Форвард сборной Украины обратился к Буткевичу - футболист откровенно рассказал об уходе из Полесья

Комитет арбитров УАФ обнародовал эксклюзивное видео для футбольного сообщества. На видео выложена запись видеокамер и расшифровка переговоров бригады арбитров матча УПЛ.

Видео эпизода:

Напомним, сейчас Александрия занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 29 очков после 11 матчей. Полесье идет на 4 строчке с 22 баллами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ уаф фк александрия ФК Полесье

Статьи по теме

УПЛ: ЛНЗ сенсационно победил Зарю, ничьи Оболони с Вересом и Кривбасса с Рухом УПЛ: ЛНЗ сенсационно победил Зарю, ничьи Оболони с Вересом и Кривбасса с Рухом
Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: лидеры гонки "промолчали" Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: лидеры гонки "промолчали"
Таблица УПЛ: Динамо и Александрия делят лидерство, Колос поднялся с зоны аутсайдеров Таблица УПЛ: Динамо и Александрия делят лидерство, Колос поднялся с зоны аутсайдеров
Аморим планирует пригласить звезду Наполи в Манчестер Юнайтед Аморим планирует пригласить звезду Наполи в Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа00:42
Аморим планирует пригласить звезду Наполи в Манчестер Юнайтед
Украина00:03
"Помогал одной команде": Бартулович разнес арбитра матча Заря – ЛНЗ
Вчера, 23:33
Другие страны23:33
Неймар снова получил травму - он сыграл всего два матча после возвращения
Бокс22:55
"Это его маленькие глупые игры": тренер Дюбуа раскритиковал Усика
Украина22:52
Появилась запись переговоров арбитров во время VAR в матче Александрия – Полесье в УПЛ
Лига Чемпионов22:30
Шахтер - Янг Бойз: где смотреть матч Лиги чемпионов
Европа22:25
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером в Лиге чемпионов
Украина22:20
УПЛ: ЛНЗ сенсационно победил Зарю, ничьи Оболони с Вересом и Кривбасса с Рухом
Бокс22:04
Тренер Дюбуа предсказал победителя боя Усик - Фьюри
Теннис21:34
Итоговый турнир-2024 (WTA): Соболенко победила Паолини, Рыбакина проиграла Циньвэнь
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK