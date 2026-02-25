iSport.ua
Китаев раскрыл, как искали другой стадион для матча с Оболонью

Пыталась найти альтернативную арену.
Сегодня, 10:27       Автор: Валентина Чорноштан
Накануне матч УПЛ Александрия - Оболонь отменили из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе Ника.

Исполнительный директор Александрии Дмитрий Китаев поделился информацией о том, что команда искала другой стадион перед матчем 17 тура.

У меня на самом деле была информация о состоянии поля Оболони. Когда мы поняли, что может возникнуть такая ситуация, мы связывались с тремя стадионами, и все три отказали нам. Понимаю, почему, у них самих поля в таком состоянии.

Также он рассказал, какие стадионы рассматривались, а именно Динамо, Львов Арена, Верес. Кроме того, они обращались к Левому Берегу, и, по словам Китаева, согласие было получено, однако подготовить поле не успели.

К слову, о смене стадиона задумалась команда из Кривого Рога перед предстоящей игрой против Зари.

