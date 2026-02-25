iSport.ua
Британский промоутер готовится к суду с Zuffa Boxing

Готовит иск на $1 млрд.
Сегодня, 09:55       Автор: Валентина Чорноштан
Промоутер Фрэнк Уоррен будет судиться с Zuffa Boxing Дэйны Уайта, сообщает The Telegraph.

По данным источника, причина недовольства британского промоутера заключается в том, что SELA и TKO Boxing, с которыми у Уоррена был контракт, не пригласили его промоутерскую компанию (Queensberry) к созданию проекта Zuffa Boxing.

Отмечается, что сейчас Уоррен считает, что при создании Zuffa компании SELA и TKO Boxing нарушили контракты, поскольку, по его мнению, они заключили сделку за его спиной. Как добавляет издание, они "использовали конфиденциальную информацию и нарушили условия индивидуальных контрактов".

Теперь промоутер рассматривает возможность подачи иска в Высокий суд Англии, если конфликт между сторонами не удастся урегулировать.

Тем временем Мейвезер и Пакьяо официально договорились о реванше.

