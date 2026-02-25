iSport.ua
Бывший руководитель Australian Open возглавит USTA

Крэйг Тайли сменит Лью Шерра на посту генерального директора.
Сегодня, 11:23       Автор: Валентина Чорноштан
Крэйг Тайли / Getty Images
Крэйг Тайли / Getty Images

Некоммерческая организация, занимающаяся развитием тенниса в США, назначила нового генерального директора.

Им стал Крэйг Тайли, который ранее возглавлял Tennis Australia. Добавим, что при нём турнир неоднократно обновлял рекорды посещаемости и доходов.

"Для меня большая честь возглавить USTA. Я давно увлекаюсь тем, как эта организация развивает теннис по всей стране, и выдающимся успехом US Open. Теннис определил мою жизнь – и в личном, и в профессиональном плане", — цитируют его слова в USTA.

Добавим, что он сменит Лью Шерра, который станет генеральным директором бейсбольного клуба Нью-Йорк Метс.

Ранее Свитолина прокомментировала выступление на турнире WTA 1000 в Дубае.

Ранее Свитолина прокомментировала выступление на турнире WTA 1000 в Дубае.


