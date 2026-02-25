iSport.ua
Кон Книппель побил рекорд новичков франшизы по трёхочковым

Повторил достижение Мюррея.
Сегодня, 12:26       Автор: Валентина Чорноштан
Кон Книппель / Getty Images
Кон Книппель / Getty Images

В игре против Чикаго игрок Шарлотт Кон Книппель реализовал три из шести трёхочковых, тем самым вписав своё имя в историю НБА.

Форвард Хорнетс стал вторым новичком в истории франшизы, сумевшим в дебютном сезоне реализовать более 200 трёхочковых бросков.

В социальной сети X НБА сообщили, что ранее это удавалось только Кигану Мюррею.

Четвёртому номеру драфта понадобилось 58 матчей, чтобы достичь этой отметки, что сделало его рекордсменом.

Ранее звезда Лейкерс набрал более 43 тысяч очков в регулярном чемпионате НБА.

