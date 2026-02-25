Кон Книппель побил рекорд новичков франшизы по трёхочковым

В игре против Чикаго игрок Шарлотт Кон Книппель реализовал три из шести трёхочковых, тем самым вписав своё имя в историю НБА.

Форвард Хорнетс стал вторым новичком в истории франшизы, сумевшим в дебютном сезоне реализовать более 200 трёхочковых бросков.

В социальной сети X НБА сообщили, что ранее это удавалось только Кигану Мюррею.

Четвёртому номеру драфта понадобилось 58 матчей, чтобы достичь этой отметки, что сделало его рекордсменом.

