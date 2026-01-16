НБА: Лейкерс проиграли Шарлотт, поражение Юты без Михайлюка, Бостон одолел Майами
В ночь на пятницу, 16 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.
Результаты матчей НБА за 15 января
Орландо – Мемфис 118:111 (23:39, 35:28, 26:12, 34:32)
Орландо: Банкеро (26 + 13 подборов), Блэк (21 + 7 передач), Ф. Вагнер (18 + 9 подборов), Бэйн (13), Картер (9) – старт; Пенда (9), да Силва (8), М. Вагнер (7), Битадзе (5), Джонс (2).
Мемфис: Джарен Джексон (30), Кауард (17), Спенсер (7 + 7 подборов + 11 передач), Лэндейл (6), Уэллс (2) – старт; Альдама (18), Джексон (15), В. Уильямс (10), Кончар (6 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (0).
Детройт – Финикс 108:105 (23:32, 33:31, 33:27, 19:15)
Детройт: Д. Робинсон (19), Харрис (16 + 7 подборов + 5 перехватов), Дюрен (16 + 18 подборов), Каннингем (10 + 11 передач + 5 потерь), Томпсон (5) – старт; Айви (15), Холланд (11 + 9 подборов + 5 потерь), Грин (5), Дженкинс (5), Стюарт (4), Леверт (2).
Финикс: Аллен (33), Гиллеспи (18 + 6 передач), Брукс (16), О'Нил (11 + 7 подборов + 7 передач), Уильямс (5 + 4 блок-шота) – старт; Игодаро (10 + 6 перехватов), Гудвин (7 + 12 подборов), Данн (5), Ливерс (0), Флеминг (0).
Хьюстон – Оклахома-Сити 91:111 (19:21, 29:34, 27:22, 16:34)
Хьюстон: Дюрант (19 + 7 подборов), Смит (17 + 10 подборов + 5 потерь), Шенгюн (14 + 13 подборов + 5 потерь), Томпсон (13 + 9 подборов), Окоги (5) – старт; Шеппард (7), Адамс (6 + 11 подборов), Дэвисон (5), Грин (3), Тэйт (2), А. Холидэй (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (20 + 5 потерь), Холмгрен (18 + 9 подборов + 4 блок-шота), Дорт (13), Джейлен Уильямс (6 + 10 передач), Уиггинс (5) – старт; Митчелл (17), Уоллес (8), К. Уильямс (7), Джо (6), Джейлин Уильямс (6), Карузо (5), Янгблад (0), Дженг (0).
Майами – Бостон 114:119 (36:25, 28:29, 29:29, 21:36)
Майами: Пауэлл (26), Хирро (22), Адебайо (22), Уиггинс (16 + 8 подборов), Ларссон (7) – старт; Якучионис (12 + 8 передач), Уэйр (3), Йович (3), Фонтеккьо (3), Смит (0).
Бостон: Браун (27 + 7 подборов + 5 потерь), Хаузер (17), Кета (9 + 9 подборов), Уайт (8), Притчард (2 + 8 передач) – старт; Саймонс (39), Гарза (11), Уолш (4 + 8 подборов), Гонсалес (2), Шайерман (0).
Сан-Антонио – Милуоки 119:101 (31:27, 35:26, 40:16, 13:32)
Сан-Антонио: Вембаньяма (22 + 10 подборов), Касл (19 + 10 передач), Фокс (18), Шэмпени (13 + 11 подборов), Барнс (6) – старт; Харпер (13), Корнет (10), К. Джонсон (7 + 8 подборов), Олиник (4), Уотерс (3), Сохан (2), Брайан (2), Маклафлин (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (21), Роллинз (6 + 7 подборов + 7 передач), Грин (6), Тернер (5), Портер (0) – старт; Кузма (18), Портис (13), Коффи (7), Джексон (7), Энтони (7), Трент (3), Г. Харрис (3), Нэнс (2), Т. Адетокумбо (2), Симс (1).
Даллас – Юта 144:122 (35:24, 35:26, 42:29, 32:43)
Даллас: Маршалл (22), Харди (19), Уильямс (18), Калеб Мартин (14 + 6 передач), Пауэлл (6 + 7 подборов) – старт; Томпсон (26 + 6 передач), Робинсон-Эрл (12 + 7 подборов), Сиссе (10 + 13 подборов), Келли (9), Нембхард (8 + 10 передач).
Юта: Джордж (17), Бэйли (15), Уильямс (13), Коллиер (10 + 12 передач), Филиповски (8) – старт; Сенсабо (27), Клэйтон (15 + 7 передач), Андерсон (12 + 6 передач), Хендрикс (5).
Голден Стэйт – Нью-Йорк 126:113 (30:35, 32:24, 37:28, 27:26)
Голден Стэйт: Батлер (32 + 8 подборов), Карри (27 + 7 передач), Муди (21), Др. Грин (6), Пост (5) – старт; Подземски (19), Мелтон (5), Хорфорд (5), Сантос (3), Ричард (3), Пэйтон II (0), Спенсер (0).
Нью-Йорк: Макбрайд (25 + 6 передач), Ануноби (25), Бриджес (21), Таунс (17 + 20 подборов), Харт (5 + 10 передач) – старт; Кларксон (11), Шэмет (6), Дадье (2), Хукпорти (1), Ябуселе (0), Маккаллар (0), Диавара (0), Колек (0).
Портленд – Атланта 117:101 (33:25, 21:31, 34:31, 29:14)
Портленд: Шарп (24 + 9 подборов + 5 потерь), Холидэй (12), Камара (11), Клинган (9 + 12 подборов), Сиссоко (6) – старт; Грант (16), Рупер (13), Лав (12), Рит (8), Р. Уильямс (6 + 11 подборов).
Атланта: Оконгву (26 + 9 подборов), Джонсон (12 + 11 подборов + 6 передач + 6 потерь), Александер-Уокер (11 + 7 передач), Дэниэлс (10), Крейчи (8) – старт; Макколлум (20), Гуйе (6), Кеннард (5), Кисперт (3).
Лейкерс – Шарлотт 117:135 (39:30, 16:34, 38:40, 24:31)
Лейкерс: Дончич (39), Джеймс (29 + 9 подборов + 6 передач), Ларэвиа (18), Эйтон (12), Смарт (10) – старт; Вандербилт (6), Хатимура (3), Джеймс-младший (0), Винсент (0), Кнехт (0), Тимми (0), Бафкин (0), Смит (0).
Шарлотт: Болл (30 + 11 передач), Миллер (26), Бриджес (25 + 8 подборов), Книппел (19 + 7 подборов), Диабате (8) – старт; Колкбреннер (9), Джеймс (9 + 8 подборов), Секстон (6), Г. Уильямс (3), Грин (0), Коннотон (0), Салон (0).
