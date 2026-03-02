"Мы следующие": Временный чемпион WBC отреагировал на анонс боя Усик - Верховен

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел кратко высказался о будущем бое обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика против кикбоксера Рико Верховена.

Немецкий боксер отметил, что рассчитывает после этого противостояния получить свой поединок за полноценный титул против украинца.

"Это официально. Остался всего один бой. Мы следующие. Взорвите комментарии", - приводит слова Кабайела Boxing News со ссылкой на Instagram боксера.

Бой Усика с Верховеном запланирован на 23 мая в египетской Гизе.

Ранее Усик отреагировал на поединок с Верховеном.

