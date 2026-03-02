"Мы следующие": Временный чемпион WBC отреагировал на анонс боя Усик - Верховен
Агит Кабайел рассчитывает получить титульный поединок с лидером дивизиона.
Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел кратко высказался о будущем бое обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика против кикбоксера Рико Верховена.
Немецкий боксер отметил, что рассчитывает после этого противостояния получить свой поединок за полноценный титул против украинца.
Читай также: В WBC решили что бой Усик – Верхувен будет титульный
"Это официально. Остался всего один бой. Мы следующие. Взорвите комментарии", - приводит слова Кабайела Boxing News со ссылкой на Instagram боксера.
Бой Усика с Верховеном запланирован на 23 мая в египетской Гизе.
Ранее Усик отреагировал на поединок с Верховеном.
