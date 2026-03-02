iSport.ua
Степаненко рассказал, на каких условиях перешел в Колос

Опытный полузащитник сообщил, что расторг контракт с турецким Эюпспором.
Сегодня, 19:28       Автор: Игорь Мищук
Тарас Степаненко / ФК Колос Ковалівка
Новичок Колоса Тарас Степаненко прокомментировал свой переход в коваливский клуб.

36-летний полузащитник рассказал, что расторг контракт с Эюпспором из-за задолженности перед ним со стороны турецкого клуба и пополнил состав украинской команды в статусе свободного агента.

Читай также: Колос обыграл Карпаты в матче с двумя нереализованными пенальти

"У меня сложилась довольно сложная ситуация в клубе Эюпспор. Мне пришлось расторгнуть контракт, поэтому я не вел никаких переговоров с клубами. 18 февраля я расторг контракт и Колос был первым клубом, с которым говорил мой агент. Они сразу отреагировали, буквально вечером уже был готов контракт, с душой ко мне прониклись, потому я с удовольствием принял это предложение. Поблагодарил за доверие и сразу приехал, как только смог, в Колос.

Как оцениваю свою форму? После операции прошел месяц, я сразу начал восстановление. Где-то две недели назад я начал бегать, с 18 февраля мне Колос выделил тренера по физподготовке Юлию, с которой я начал работать, набегать километраж для того, чтобы сердце подготовить.

Сейчас уже более специфичная работа, я начал тренироваться с командой. Думаю, семь-десять дней - и я, в принципе, буду готов", - приводит слова Степаненко официальный сайт Колоса.

Напомним, что Степаненко подписал контракт с Колосом до конца текущего сезона.

