ФИДЕ убрала из своего рейтинга шахматиста-предателя Украины

Любителя войны против своей бывшей родины Сергея Карякина вернули в список ошибочно.
Сегодня, 18:59       Автор: Игорь Мищук
Сергей Карякин / Getty Images
Сергей Карякин / Getty Images

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) убрала российского шахматиста Сергея Карякина из своего рейтинга.

Предатель Украины был возвращен в список 28 февраля на десятую позицию, однако организация сообщила, что его включили туда ошибочно.

Читай также: ФИДЕ вернула в рейтинг поклонника войны против Украины

"Из-за ошибки в процессе утверждения матч "Российской шахматной короны" был включен в рейтинговый список ФИДЕ за март 2026 года с нарушением действующих правил. После обнаружения ошибки Квалификационная комиссия удалила событие из рейтинговой системы ФИДЕ в соответствии с правилами.

В результате статус Сергея Карякина был изменен на неактивный, и был удален из списка активных игроков в рейтинговом списке ФИДЕ", - говорится в заявлении ФИДЕ.

ФИДЕ дисквалифицировала Карякина еще после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, а в прошлом году против него ввели санкции Европейский союз и СНБО.

Карякин является уроженцем Симферополя и сначала выступал под флагом Украины, но в 2009 году сменил гражданство на российское. В 2014 году он поддержал оккупацию Крыма, а после в 2022 году и вторжение россиян в Украину. Он является членом Совета федерации РФ от оккупированного Крыма, а также был членом инициативной группы Владимира Путина на выборах президента.

Ранее сообщалось, что ФИДЕ и МОК решили судьбу россиян на шахматных турнирах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиде война с россией Сергей Карякин

