Украинские чиновники не поедут на Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов под их флагами

Также МИД Украины поручил послам призвать иностранных чиновников не посещать церемонию открытия соревнований.
Сегодня, 19:35       Автор: Игорь Мищук
Паралимпиада-2026 пройдет в Милане-Кортине / Getty Images
Паралимпиада-2026 пройдет в Милане-Кортине / Getty Images

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный сообщил, что украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры-2026 в Милане-Кортине.

Такое решение было принято после допуска к соревнованиям россиян и белорусов под их национальными флагами.

"В ответ на возмутительное решение организаторов Паралимпийских игр допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры.

Мы также не будем присутствовать на церемонии открытия и не будем посещать другие официальные мероприятия Паралимпиады.

Мы благодарим каждого чиновника стран свободного мира, которые также проигнорируют официальные мероприятия Паралимпиады. Продолжаем борьбу!" - написал Бидный в сети X.

Также на решение Международного паралимпийского комитета отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига, заявив, что поручит украинским послам призвать чиновников других стран отказаться от посещения церемонии открытия соревнований.

"Разрешать поднимать флаги государств-агрессоров на Паралимпийских играх, пока продолжается война России против Украины, - неправильно как с моральной, так и с политической точки зрения.

Решение допустить Россию и Беларусь под национальными символами игнорирует простую истину: эти флаги и гимны олицетворяют режимы, ведущие агрессию, разрушают города и используют спорт как оружие для пропаганды. Их невозможно отделить от преступлений, совершаемых под ними.

В современной России даже паралимпийский спорт используется для прославления участников войны против Украины. Предоставление такой системе престижной международной платформы посылает опасный сигнал, что ответственность можно отодвинуть на второй план.

Спорт должен отстаивать справедливость, достоинство и уважение. Он не может становиться сценой для режимов, презирающих эти ценности.

Я поручил послам Украины взаимодействовать с чиновниками в странах, где они находятся, и призвать их не посещать церемонию открытия, если это позорное решение не будет отменено.

Украина будет продолжать отстаивать справедливость и достоинство, а также защищать целостность международного спорта от эксплуатации государствами-агрессорами", - написал Сыбига в сети X.

Напомним, ранее стало известно, что Международный паралимпийский комитет допустил к участию в Паралимпийских играх-2026 шестерых россиян и четырех белорусов под их национальными флагами.

Зимние Паралимпийские игры-2026 пройдут в Милане-Кортине с 6 по 15 марта.

