В Украине может появится еще один кубок

Со следующего сезона в украинском футболе может появится Кубок лиги, пишет ТаТоТаке.

В Киеве прошли Общие сборы УПЛ, на которых обсуждались различные вопросы.

Как пишет источник, президент Вереса Иван Надеин предложил создать новый турнир - Кубок лиги.

Он будет проводиться летом и осенью во время пауз на международные матчи. В теории это позволит командам поддерживать форму и наигрывать молодежь.

Сетка турнира будет формироваться по географическому признаку и включать в себя команды из других лиг и молодежные составы.

Окончательное решение по Кубку лиги будет принято в конце текущего сезона.

