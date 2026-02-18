iSport.ua
Русский Українська
Футбол

В Украине может появится еще один кубок

Президент Вереса предложил, чем заполнить международные паузы.
Сегодня, 20:15       Автор: Андрей Безуглый
Иван Надеин / НК Верес
Иван Надеин / НК Верес

Со следующего сезона в украинском футболе может появится Кубок лиги, пишет ТаТоТаке.

В Киеве прошли Общие сборы УПЛ, на которых обсуждались различные вопросы.

Как пишет источник, президент Вереса Иван Надеин предложил создать новый турнир - Кубок лиги.

Он будет проводиться летом и осенью во время пауз на международные матчи. В теории это позволит командам поддерживать форму и наигрывать молодежь.

Сетка турнира будет формироваться по географическому признаку и включать в себя команды из других лиг и молодежные составы.

Окончательное решение по Кубку лиги будет принято в конце текущего сезона.

Ранее также экс-игрок Колоса показал полное видео конфликта с ТЦК.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Барселона пытается сбить ценник на Рэшфорда Барселона пытается сбить ценник на Рэшфорда
"Это мое решение и моя жизнь": Фьюри рассказал, что его отговаривали возвращаться в ринг "Это мое решение и моя жизнь": Фьюри рассказал, что его отговаривали возвращаться в ринг
Украинские чиновники не поедут на Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов под их флагами Украинские чиновники не поедут на Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов под их флагами
Бенфика официально поддержала своего игрока Бенфика официально поддержала своего игрока

Видео

Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Милан и Арсенал сыграют в чемпионате, Интер и Ньюкасл - в ЛЧ
просмотров
Свитолина одержала волевую победу в 1/8 финала турнира в Дубае
просмотров

Последние новости

Европа20:40
Барселона пытается сбить ценник на Рэшфорда
Украина20:15
В Украине может появится еще один кубок
Бокс20:08
"Это мое решение и моя жизнь": Фьюри рассказал, что его отговаривали возвращаться в ринг
Олимпийские игры19:35
Украинские чиновники не поедут на Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов под их флагами
Европа19:33
Бенфика официально поддержала своего игрока
Европа19:02
Марсель определился с новым тренером
Олимпийские игры18:43
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Формула 118:22
Европейский этап может вернуться в календарь в сезоне-2027
Киберспорт18:04
NaVi расписали ничью с болотниками на DreamLeague Season 28
Биатлон17:40
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK