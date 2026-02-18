Экс-игрок Колоса показал, что стало причиной конфликта с ТЦК, и сделал первое заявление после инцидента

Бывший нападающий Колоса-2 Даниил Колесник опубликовал видео, показав, с чего начался инцидент с его дракой с сотрудником ТЦК.

У себя в Instagram футболист впервые отреагировал на случившееся, заявив, что вступился за мужчину, которого представители ТЦК сбили автомобилем и пытались мобилизовать. При этом игрок отметил, что после сам оборонялся, а не начал драку.

Также Колесник заявил, что не был задержан полицией, а сам пришел в отделение и предоставил запись инцидента с камер видеонаблюдения.

"Я - спортсмен. Вся моя жизнь построена на дисциплине, результате и ответственности за свои действия. Я привык бороться - честно, открыто и по правилам.

В сложившейся ситуации я вступился за человека относительно которого, по моему убеждению, применялись неправомерные действия. На видео, прикрепленном к посту, видно, что представители ТЦК намеренно сбили гражданина автомобилем. Более того, они в грубой форме угрожали применить огнестрельное оружие и первые стали наносить телесные повреждения.

Я не нападал, а только защищался от не спровоцированной агрессии. Я не скрывался. Я не уходил от ответственности. Напротив - я самостоятельно пришел в отделение полиции, добровольно предоставил видео и объяснения. Меня не задерживали. Это могут подтвердить свидетели.

Я поддерживаю Вооруженные Силы Украины. Я уважаю каждого воина, сегодня защищающего страну на передовой. Если моя эмоциональная реакция кого-то из военных оскорбила - я готов извиниться перед ними. Но правда должна быть установлена.

Я не могу согласиться с тем, чтобы представители какого-либо органа прикрывались авторитетом фронта и использовали силу или угрозу применения оружия против безоружных граждан", - написал Колесник у себя в Instagram.

Напомним, что после скандала с Колесником Колос выступил с официальным заявлением, сообщив о прекращении сотрудничества с игроком.

