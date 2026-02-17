Игрок клуба УПЛ ударил работника ТЦК и выложил видео конфликта в соцсеть

Нападающий Колоса Даниил Колесник стал участником инцидента с представителем ТЦК.

24-летний футболист ударил работника ТЦК, после чего опубликовал видео конфликта у себя в социальной сети Instagram.

Позже спортсмен удалил эту запись и закрыл свою страницу, однако видео уже успело разлететься по Сети.

На данный момент официальных заявлений со стороны клуба или правоохранительных органов нет.

В нынешнем сезоне Колесник выступал в составе Колоса-2 во Второй лиге, сыграв 16 матчей и отличившись шестью голами.

Ранее сообщалось, что бывший футболист Александр Алиев похвастался благодарностью от ТЦК в Ровненской области.

