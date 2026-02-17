iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Игрок клуба УПЛ ударил работника ТЦК и выложил видео конфликта в соцсеть

Нападающий Даниил Колесник угодил в скандал.
Сегодня, 15:22       Автор: Игорь Мищук
Даниил Колесник / ФК Колос Ковалівка
Даниил Колесник / ФК Колос Ковалівка

Нападающий Колоса Даниил Колесник стал участником инцидента с представителем ТЦК.

24-летний футболист ударил работника ТЦК, после чего опубликовал видео конфликта у себя в социальной сети Instagram.

Позже спортсмен удалил эту запись и закрыл свою страницу, однако видео уже успело разлететься по Сети.

На данный момент официальных заявлений со стороны клуба или правоохранительных органов нет.

В нынешнем сезоне Колесник выступал в составе Колоса-2 во Второй лиге, сыграв 16 матчей и отличившись шестью голами.

Ранее сообщалось, что бывший футболист Александр Алиев похвастался благодарностью от ТЦК в Ровненской области.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Колос даниил колесник

Статьи по теме

Колос отреагировал на скандал со своим игроком, который ударил сотрудника ТЦК Колос отреагировал на скандал со своим игроком, который ударил сотрудника ТЦК
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
Колос объявил о подписании косоварского нападающего Колос объявил о подписании косоварского нападающего
Олимпиада-2026, хоккей: Германия и Швейцария вышли в четвертьфинал, Чехия встретится с Данией, а Швеция - с Латвией Олимпиада-2026, хоккей: Германия и Швейцария вышли в четвертьфинал, Чехия встретится с Данией, а Швеция - с Латвией

Видео

Игрок клуба УПЛ ударил работника ТЦК и выложил видео конфликта в соцсеть
Игрок клуба УПЛ ударил работника ТЦК и выложил видео конфликта в соцсеть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужская эстафета продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги чемпионов
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Украина16:40
Колос отреагировал на скандал со своим игроком, который ударил сотрудника ТЦК
Олимпийские игры16:15
Олимпиада-2026, хоккей: Германия и Швейцария вышли в четвертьфинал, Чехия встретится с Данией, а Швеция - с Латвией
Олимпийские игры15:58
Украинцы выступили на втором этапе лыжного двоеборья на Олимпиаде-2026
Биатлон15:25
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на Олимпийских играх-2026
Украина15:22
Игрок клуба УПЛ ударил работника ТЦК и выложил видео конфликта в соцсеть
Европа14:57
Барселона нашла замену Кунде в Бундеслиге
Бокс14:38
"Будет умолять о трилогии": Фьюри рассчитывает снова подраться с Усиком
Европа14:35
Эдди Хау может сменить команду этим летом
Бокс14:00
Бой Мейвезер - Тайсон всё-таки состоится. Инсайдер назвал дату и место
Лига Чемпионов14:00
Лига чемпионов: превью 1/16 финала – Реал против Трубина
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK