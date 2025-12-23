iSport.ua
Алиев похвастался благодарностью от ТЦК в Ровненской области

Артем Милевский не обошел событие вниманием.
Сегодня, 12:47       Автор: Антон Федорцив
Александр Алиев / IGNIS
Александр Алиев / IGNIS

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев получил благодарность одного из территориальных центров комплектования. Воспитанник киевского Динамо выложил фотографию с поощрением в Instagram.

"Спасибо, очень приятно", – кратко написал Алиев.

Варашский РТЦК и СП поблагодарил экс-хавбека за помощь в организации и проведении благотворительного футбольного турнира в поддержку Вооруженных сил. На благодарность другу отреагировал многолетний одноклубник Артем Милевский.

"Nu Ti Vse znaew,chto ya tebe v bane skaju zavtra", – прокомментировал в собственном стиле пост бывший форвард национальной команды.

К слову, лидер Динамо Андрей Ярмоленко опроверг потенциальный переход в чемпионат Казахстана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Милевский Александр Алиев

