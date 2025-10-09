Алиев получил наказание за вождение в нетрезвом состоянии
Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев был признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент с задержанием полицией экс-футболиста случился 12 апреля на Чоколовском бульваре в Киеве. Правоохранители выявили у Алиева явные признаки опьянения - запах алкоголя из полости рта и неадекватное поведение, однако пройти медицинское освидетельствование он отказался. Кроме того, его спутница, которая также находилась в авто Mersedes-Benz G-350, вылезла на капот патрульного автомобиля.
Как сообщает ИА Центр Новостей, Алиеву присудили штраф в размере 17 тысяч гривен и запрет на управление транспортными средствами в течение года.
Отмечается, что сам бывший футболист свою вину в суде не признал, считая, что полиция не имела оснований для остановки его транспортного средства и что он не должен был проходить проверку на состояние алкогольного опьянения.
Адвокат Алиева просил закрыть дело из-за отсутствия состава административного правонарушения. Также он настаивал, что патрульные должны были руководствоваться другой инструкцией, поскольку экс-футболист является военнослужащим. Кроме того, выяснилось, что он имеет статус участника боевых действий.
Тем не менее суд признал, что правоохранители действовали в рамках закона, поскольку основанием для его остановки было нарушение Правил дорожного движения - езда и остановка в полосе для общественного транспорта.
Решение суда Алиев сможет обжаловать в течение десяти дней с момента вынесения приговора.
Кроме штрафа за езду в нетрезвом состоянии, по итогам того инцидента на Алиева также был составлен протокол за мелкое хулиганство и неповиновение - ругался и оскорблял сотрудников полиции. Однако суд закрыл это дело, поскольку истекли сроки для наложения админвзыскания.
