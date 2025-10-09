"За героическую оборону своего двора на Оболони": Алиеву напомнили о его статусе УБД

Экс-футболист нарвался на критику на фоне скандала с вождением в состоянии алкогольного опьянения.

Ветеран российско-украинской войны Олег Симороз отреагировал на информацию, что бывший игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев был признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Ранее уже критиковавший экс-футболиста военнослужащий снова высказался о том, как тот получил статус участника боевых действий, которым якобы пытался оправдать себя в суде.

Читай также: Алиев получил наказание за вождение в нетрезвом состоянии

"Адвокат Алиева настаивал, что его подзащитный является военнослужащим и участником боевых действий, поэтому материалы должны составлять ВСП. Суд отказался принять во внимание такие доводы, ссылаясь на то, что стороной защиты не предоставлено доказательств, что Алиев на момент совершения правонарушения находился при исполнении служебных обязанностей. Спортивки и Гелик, ну да, действительно не очень-то похоже на военную службу.

Обращаю внимание Киевский городской территориальный центр комплектования, что Александр Алиев неоднократно уклонялся от повесток Оболонского ТЦК по мобилизации, скрываясь от службы в так называемых "ДФТО", где в его обязанности во время действия военного положения входит посещение VIP-ложи стадиона Динамо, дегустация раков, пива и кальянов, а также бухое управление тактическим автомобилем Mersedes-Benz G-350.

Очень надеюсь, что этого клоуна когда-нибудь призовут на настоящую военную службу и ТЦК перестанет его покрывать.

Отмечаю, что Александр Алиев, несмотря на его пафосные интервью о "службе в армии" как военнослужащий не имеет никакого отношения к боевой 112-й бригаде Вооруженных Сил Украины. Мне как ветерану этой бригады противно смотреть, как этот алкаш пытается примазаться к боевой части, при этом сладко ночует дома в Киеве после выпитых рюмок.

Реального участия в боевых действиях этот клоун также не принимал, но, используя связи в командовании Сил территориальной обороны, за героическую оборону своего двора на Оболони он получил статус участника боевых действий, которым теперь он пользуется, например, в суде, оправдывая свое бухое управление автомобилем", - написал Симороз в Facebook.

Напомним, ранее Симороз уже обвинял Алиева во лжи по поводу службы в ВСУ и неправомерном получении статуса УБД.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!