"Мне больно": Именитый биатлонист посочувствовал российским спортсменам из-за отстранения от соревнований

Мартен Фуркад, получивший недавно золото Олимпиады после дисквалификации россиянина за допинг, сделал странное заявление.

Шестикратный олимпийский чемпион в биатлоне Мартен Фуркад высказался об отстранении от международных соревнований российских спортсменов, которое стало следствием развязанной их страной войны против Украины.

Французский биатлонист, завершивший карьеру в 2020 году, отметил, что с одной стороны он осуждает агрессивные действия страны-террориста, но в то же время сочувствует ее спортивным представителям, которые якобы не должны нести ответственность за политические решения.

"Это крайне деликатная тема. Мы живем в обществе, которое больше не терпит компромиссов и нюансов.

С одной стороны, мы решительно осуждаем Россию и одновременно сочувствуем этим спортсменам, которые не несут ответственности за политические решения.

Моя обязанность в МОК - защищать спортсменов. Мне больно видеть, что годами их наказывают. На их месте для меня было бы полной катастрофой наказание за действия моих лидеров", - приводит слова Фуркада Ski-nordique.net со ссылкой на L’Équipe.

Отметим, что недавно Фуркад получил золотую олимпийскую медаль Ванкувера-2010 после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова за допинг.

