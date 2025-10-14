iSport.ua
Скандальный нападающий Динамо пожертвовал весомую сумму на ВСУ

Владислав Блэнуцэ публично выразил поддержку украинской армии.
Вчера, 22:12       Автор: Игорь Мищук
Владислав Блэнуцэ / ФК Динамо Киев
Владислав Блэнуцэ / ФК Динамо Киев

Скандальный нападающий Динамо Владислав Блэнуцэ пожертвовал деньги на ВСУ.

Об этом румынский футболист, у которого ранее в соцсетях были обнаружены репосты российских пропагандистов, написал у себя в Instagram.

Читай также: "Горжусь, что буду играть в Украине": скандальный новичок Динамо записал видео на украинском

Игрок перевел на нужды ЗСУ сумму в размере 700 тысяч гривен, в доказательство чего он опубликовал соответствующий чек.

"Мой переезд в Украину был непростым, в основном на психологическом уровне. Меня обвиняли в том, что не определяет, кем я есть на самом деле.

Месяц назад я публично выразил свою поддержку Вооруженным Силам Украины, и сейчас я хочу доказать, что действительно это имел в виду.

Я не пытаюсь купить чье-либо одобрение - я делаю это искренне, и я этим горжусь", - написал Блэнуцэ.

Ранее главный тренер Динамо Александр Шовковский отреагировал на акцию фанатов против Блэнуцэ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев война с россией ВСУ Владислав Блэнуцэ

