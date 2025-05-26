Алиева обвинили во лжи о службе в ВСУ и неправомерном получении статуса УБД

Ветеран Вооруженных сил Украины Олег Симороз отреагировал на заявления бывшего футболиста Александра Алиева о службе в 129-м батальоне 112-й бригады.

На своей странице в Facebook он расписал историю об экс-игроке сборной Украины, обвинив его во лжи.

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"Вынужден реагировать, поскольку сейчас массово распространяется ложная информация скандального бывшего футболиста киевского Динамо Александра Алиева, которая может навредить репутации моей бригады.

Александра Алиева все мы хорошо знаем по низкому уровню интеллекта и алкоголизму. В первые дни полномасштабного вторжения Алиев сообщил, что он добровольцем пошел в ряды территориальной обороны Киева. Патрулировал улицы Оболони и не участвовал в боевых действиях. Но это не помешало ему в обход бригады напрямую через командование Сил территориальной обороны получить статус УБД…

И вот сейчас Алиев решил кринжевать дальше, в интервью Славе Демину он заявил, что служит в 129-м батальоне 112-й бригады и является военнослужащим.

Должен опровергнуть эту наглую ложь. Поскольку, я знаю этот батальон нашей бригады, это героические ребята, которые в боях завоевали себе имя, у них много погибших и я не буду спокойно смотреть, как этот алкаш пытается осквернить их имя.

Александр Алиев никогда не проходил службу как военнослужащий в 129-м батальоне 112-й бригады, как собственно, и в других наших регулярных подразделениях.

Он тусовался в ДФТО № 35, которое подчинено нашей бригаде, но участники этого формирования не имеют официального статуса военнослужащих Вооруженных Сил Украины в отличие от наших регулярных батальонов, как военные 129-го батальона. Я думаю не нужно объяснять, чем боевая бригада отличается от ДФТО в 2025 году.

Командование этого ДФТО позволило Алиеву спокойно играть в футбольчик, посещать VIP-ложу стадиона Динамо и бухать в ресторанах, ну короче, все "тяготы тяжелой армейской службы" в период военного положения.

Алиев также врал, как он "попадал под пули на Оболони" и как он должен "ехать освобождать Харьковщину". Все кстати, его фото с Донбасса сделаны в рамках "волонтерских поездок", где у него не было никаких военных задач.

В апреле 2023 года Алиев за счет примазывания к ДФТО проигнорировал повестку от Оболонского ТЦК, собственно он должен быть официально мобилизован в регулярные войска, но подключил связи и конечно никуда не мобилизовался.

Ну а в апреле этого года я думаю, вы видели как патрульная полиция клала этого "воина" лицом в асфальт за сопротивление и признаки алкогольного опьянения, к слову Алиев от прохождения теста на состояние опьянения отказался, что по украинскому законодательству автоматически признает его виновным. Ну вы понимаете, это такая "служба в батальоне", бухим на Гелике…

Ну и я бы не писал это сообщение даже не смотря на откровенный звездеж, как он "летчик в танке горел", но… Но когда дружок немного поверил в себя и рассказывает, что он где-то "служит", это уже предел, учитывая, что многие спортивные журналисты в своих материалах ставили его в пример другим. И в первую очередь это неуважение и унижение ребят из терробороны, которые месяцами сидят в окопах и отдают свою жизнь и здоровье за ​​таких, как этот лжец.

А вообще не впервые слышу истории как "элитка" зашаривается в тыловых ДФТО и мутит себе отсрочки от призыва. Открою секрет господину Алиеву, что служба в ресторанах не освобождает от мобилизации, вот такая несправедливость… Пламенный привет ТЦК", - написал Симороз.

Ранее патрульная полиция разъяснила причины задержания Александра Алиева в упомянутом в посте ветерана ВСУ инциденте.

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