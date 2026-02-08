iSport.ua
Звездный форвард Милуоки присоединился к группе владельцев футбольного клуба Челси

Женского лондонского футбольного клуба.
Вчера, 14:20       Автор: Валентина Чорноштан
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images

Накануне Яннис Адетокумбо вошёл в список владельцев женского футбольного клуба Челси, сообщает BBC.

Форвард Милуоки назвал лондонскую команду историческим клубом, построенным на страсти, совершенстве и культуре стремления к победе.

Ранее 31-летний баскетболист уже приобрёл миноритарные доли: до Челси это были бейсбольный Милуоки Брюэрс, футбольный Нэшвилл и гольф-клуб Лос-Анджелес.

Тем временем игрок Денвера получил травму левой ноги.

