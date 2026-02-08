НБА: Лейкерс победили Голден Стейт, Кливленд взял верх над Сакраменто
В ночь на воскресенье, 8 февраля, прошел очередной игровой день регулярки НБА, в рамках которого сыграли десять матчей.
Результаты матчей НБА за 8 февраля
Бруклин – Вашингтон – 127:113 (46:20, 34:27, 21:35, 26:31)
Бруклин: Портер (23), Клауни (18), Траоре (15), Клэкстон (11), Демин (4) – старт; Шарп (19 + 9 подборов), Вольф (16 + 7 подборов + 6 передач), Сараф (10), Мэнн (6), Пауэлл (5).
Вашингтон: Райли (27), Шэмпени (21 + 9 подборов), Вукчевич (14), Уоткинс (13), Кэррингтон (11) – старт; Купер (14), Гилл (9), Гилберт (4).
Оклахома – Хьюстон – 106:112 (28:28, 24:18, 22:34, 32:32)
Оклахома: Уоллес (23), Уиггинс (17), Холмгрен (17 + 14 подборов), Хартенштайн (4 + 8 подборов + 11 передач), Дорт (2) – старт; Джо (21), Карузо (8), Джейлин Уильямс (6), Маккейн (5), К. Уильямс (3).
Хьюстон: Исон (26 + 8 подборов), Смит (22 + 10 подборов), Дюрэнт (20), Шенгюн (17 + 12 подборов + 11 передач), Шеппард (16 + 6 передач) – старт; Дэвисон (8), Финни-Смит (3).
Сан-Антонио – Даллас – 138:125 (39:32, 42:35, 33:24, 24:34)
Сан-Антонио: Касл (40 + 12 подборов + 12 передач + 6 потерь), Васселл (17 + 6 передач), Вембаньяма (16 + 11 подборов), Фокс (15), Шэмпени (5) – старт; Харпер (11), Брайан (11), Барнс (9), К. Джонсон (8), Корнет (6).
Даллас: Кристи (17), Флэгг (14), Калеб Мартин (11), Гэффорд (9), Маршалл (6) – старт; Томпсон (19), Уильямс (18), Бэгли (16 + 12 подборов + 4 блок-шота), Вашингтон (10), Джонс (4 + 7 передач), Пауэлл (1).
Орландо – Юта – 120:117 (33:30, 21:35, 33:29, 33:23)
Орландо: Банкеро (23 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Бэйн (22), Блэк (21), Саггс (12 + 7 подборов + 6 передач), Картер (8) – старт; М. Вагнер (13 + 8 подборов), да Силва (8), Пенда (6), Ричардсон (5), Ховард (2).
Юта: Маркканен (27 + 7 подборов), Джарен Джексон (22), Бэйли (10 + 5 потерь), Джордж (5), Нуркич (3 + 14 подборов + 6 передач) – старт; Коллиер (20 + 10 передач + 5 потерь), Лав (13), Филиповски (9), Сенсабо (4), Кончар (4 + 7 подборов).
Атланта – Шарлотт – 119:126 (35:32, 25:28, 30:38, 29:28)
Атланта: Джонсон (31 + 9 подборов + 8 передач), Рисаше (18), Оконгву (16), Александер-Уокер (13 + 10 передач), Дэниэлс (11) – старт; Макколлум (12), Кисперт (8), Лэндейл (5), Ньюэлл (5).
Шарлотт: Бриджес (26), Книппел (23 + 8 подборов), Болл (19 + 9 передач), Миллер (16), Диабате (11 + 15 подборов) – старт; Г. Уильямс (11), Грин (8), Колкбреннер (6), Джеймс (3), Мэнн (3).
Чикаго – Денвер – 120:136 (36:39, 29:20, 39:38, 16:39)
Чикаго: Бузелис (21 + 8 подборов), Саймонс (15 + 6 передач), Окоро (13), Ябуселе (12), Айви (10) – старт; Секстон (17), Ричардс (15 + 7 подборов), Диллингэм (9), Уильямс (8).
Денвер: Дж. Мюррэй (28 + 11 передач), Йокич (22 + 14 подборов + 17 передач + 4 блок-шота), Стротер (19), К. Джонсон (14), К. Браун (10) – старт; Хардуэй (23), Б. Браун (10), Валанчюнас (10).
Лейкерс – Голден Стейт – 105:99 (20:21, 21:21, 38:29, 26:28)
Лейкерс: Джеймс (20 + 7 подборов + 10 передач + 7 потерь), Хатимура (18), Смарт (15), Хэйс (6), Ларэвиа (2) – старт; Ривз (16 + 8 передач + 5 потерь), Вандербилт (13 + 8 подборов), Кеннард (10), Клебер (5 + 7 подборов).
Голден Стейт: Муди (25), Сантос (15 + 8 подборов), Спенсер (14 + 7 передач), Др. Грин (9 + 6 передач), Мелтон (5 + 5 перехватов) – старт; Подземски (14), Пэйтон II (13), Хорфорд (4).
Финикс – Филадельфия – 103:109 (22:24, 25:34, 24:23, 32:28)
Финикс: Брукс (28), Букер (21 + 9 передач), О’Нил (14 + 11 подборов), Уильямс (11 + 11 подборов), Гиллеспи (6) – старт; Грин (8), Гудвин (7), Игодаро (3), Данн (3), Буей (2).
Филадельфия: Эмбиид (33 + 9 подборов), Макси (29 + 9 подборов + 6 передач), Убре (18), Барлоу (6), Эджкомб (5) – старт; Граймс (6), Уотфорд (6 + 7 подборов), Бона (4), Эдвардс (2).
Портленд – Мемфис – 122:115 (31:30, 32:33, 25:33, 34:19)
Портленд: Грант (29), Холидэй (21), Клинган (20 + 19 подборов), Камара (8 + 7 подборов), Сиссоко (7 + 10 подборов) – старт; Лав (17 + 8 передач), Уэсли (10), Крейчи (10).
Мемфис: Джером (13), Джексон (11 + 8 подборов), Андерсон (11), Колдуэлл-Поуп (11), Мэйшэк (8 + 6 перехватов) – старт; Проспер (25), Смолл (22), Клэйтон (8 + 7 передач), Хендрикс (6).
Сакраменто – Кливленд – 126:132 (31:25, 24:32, 41:36, 30:39)
Сакраменто: Клиффорд (30), Уэстбрук (21 + 9 передач + 7 потерь), Плауден (16), Рейно (14 + 7 подборов), Дерозан (13) – старт; Картер (18), Кардуэлл (12 + 11 подборов), Ачиува (2), Макдермотт (0).
Кливленд: Митчелл (35), Аллен (29 + 10 подборов), Харден (23 + 8 передач), Тайсон (10), Меррилл (2) – старт; Брайант (10), Шредер (7), Эллис (6), Томлин (6), Портер (4).
