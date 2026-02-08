iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Лейкерс победили Голден Стейт, Кливленд взял верх над Сакраменто

Вашему вниманию результаты и обзоры прошлых поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Вчера, 08:54       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь на воскресенье, 8 февраля, прошел очередной игровой день регулярки НБА, в рамках которого сыграли десять матчей.

Результаты матчей НБА за 8 февраля

Бруклин – Вашингтон – 127:113 (46:20, 34:27, 21:35, 26:31)

Бруклин: Портер (23), Клауни (18), Траоре (15), Клэкстон (11), Демин (4) – старт; Шарп (19 + 9 подборов), Вольф (16 + 7 подборов + 6 передач), Сараф (10), Мэнн (6), Пауэлл (5).

Вашингтон: Райли (27), Шэмпени (21 + 9 подборов), Вукчевич (14), Уоткинс (13), Кэррингтон (11) – старт; Купер (14), Гилл (9), Гилберт (4).

Оклахома – Хьюстон – 106:112 (28:28, 24:18, 22:34, 32:32)

Оклахома: Уоллес (23), Уиггинс (17), Холмгрен (17 + 14 подборов), Хартенштайн (4 + 8 подборов + 11 передач), Дорт (2) – старт; Джо (21), Карузо (8), Джейлин Уильямс (6), Маккейн (5), К. Уильямс (3).

Хьюстон: Исон (26 + 8 подборов), Смит (22 + 10 подборов), Дюрэнт (20), Шенгюн (17 + 12 подборов + 11 передач), Шеппард (16 + 6 передач) – старт; Дэвисон (8), Финни-Смит (3).

Сан-Антонио – Даллас – 138:125 (39:32, 42:35, 33:24, 24:34)

Сан-Антонио: Касл (40 + 12 подборов + 12 передач + 6 потерь), Васселл (17 + 6 передач), Вембаньяма (16 + 11 подборов), Фокс (15), Шэмпени (5) – старт; Харпер (11), Брайан (11), Барнс (9), К. Джонсон (8), Корнет (6).

Даллас: Кристи (17), Флэгг (14), Калеб Мартин (11), Гэффорд (9), Маршалл (6) – старт; Томпсон (19), Уильямс (18), Бэгли (16 + 12 подборов + 4 блок-шота), Вашингтон (10), Джонс (4 + 7 передач), Пауэлл (1).

Орландо – Юта – 120:117 (33:30, 21:35, 33:29, 33:23)

Орландо: Банкеро (23 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Бэйн (22), Блэк (21), Саггс (12 + 7 подборов + 6 передач), Картер (8) – старт; М. Вагнер (13 + 8 подборов), да Силва (8), Пенда (6), Ричардсон (5), Ховард (2).

Юта: Маркканен (27 + 7 подборов), Джарен Джексон (22), Бэйли (10 + 5 потерь), Джордж (5), Нуркич (3 + 14 подборов + 6 передач) – старт; Коллиер (20 + 10 передач + 5 потерь), Лав (13), Филиповски (9), Сенсабо (4), Кончар (4 + 7 подборов).

Атланта – Шарлотт – 119:126 (35:32, 25:28, 30:38, 29:28)

Атланта: Джонсон (31 + 9 подборов + 8 передач), Рисаше (18), Оконгву (16), Александер-Уокер (13 + 10 передач), Дэниэлс (11) – старт; Макколлум (12), Кисперт (8), Лэндейл (5), Ньюэлл (5).

Шарлотт: Бриджес (26), Книппел (23 + 8 подборов), Болл (19 + 9 передач), Миллер (16), Диабате (11 + 15 подборов) – старт; Г. Уильямс (11), Грин (8), Колкбреннер (6), Джеймс (3), Мэнн (3).

Чикаго – Денвер – 120:136 (36:39, 29:20, 39:38, 16:39)

Чикаго: Бузелис (21 + 8 подборов), Саймонс (15 + 6 передач), Окоро (13), Ябуселе (12), Айви (10) – старт; Секстон (17), Ричардс (15 + 7 подборов), Диллингэм (9), Уильямс (8).

Денвер: Дж. Мюррэй (28 + 11 передач), Йокич (22 + 14 подборов + 17 передач + 4 блок-шота), Стротер (19), К. Джонсон (14), К. Браун (10) – старт; Хардуэй (23), Б. Браун (10), Валанчюнас (10).

Лейкерс – Голден Стейт – 105:99 (20:21, 21:21, 38:29, 26:28)

Лейкерс: Джеймс (20 + 7 подборов + 10 передач + 7 потерь), Хатимура (18), Смарт (15), Хэйс (6), Ларэвиа (2) – старт; Ривз (16 + 8 передач + 5 потерь), Вандербилт (13 + 8 подборов), Кеннард (10), Клебер (5 + 7 подборов).

Голден Стейт: Муди (25), Сантос (15 + 8 подборов), Спенсер (14 + 7 передач), Др. Грин (9 + 6 передач), Мелтон (5 + 5 перехватов) – старт; Подземски (14), Пэйтон II (13), Хорфорд (4).

Финикс – Филадельфия – 103:109 (22:24, 25:34, 24:23, 32:28)

Финикс: Брукс (28), Букер (21 + 9 передач), О’Нил (14 + 11 подборов), Уильямс (11 + 11 подборов), Гиллеспи (6) – старт; Грин (8), Гудвин (7), Игодаро (3), Данн (3), Буей (2).

Филадельфия: Эмбиид (33 + 9 подборов), Макси (29 + 9 подборов + 6 передач), Убре (18), Барлоу (6), Эджкомб (5) – старт; Граймс (6), Уотфорд (6 + 7 подборов), Бона (4), Эдвардс (2).

Портленд – Мемфис – 122:115 (31:30, 32:33, 25:33, 34:19)

Портленд: Грант (29), Холидэй (21), Клинган (20 + 19 подборов), Камара (8 + 7 подборов), Сиссоко (7 + 10 подборов) – старт; Лав (17 + 8 передач), Уэсли (10), Крейчи (10).

Мемфис: Джером (13), Джексон (11 + 8 подборов), Андерсон (11), Колдуэлл-Поуп (11), Мэйшэк (8 + 6 перехватов) – старт; Проспер (25), Смолл (22), Клэйтон (8 + 7 передач), Хендрикс (6).

Сакраменто – Кливленд – 126:132 (31:25, 24:32, 41:36, 30:39)

Сакраменто: Клиффорд (30), Уэстбрук (21 + 9 передач + 7 потерь), Плауден (16), Рейно (14 + 7 подборов), Дерозан (13) – старт; Картер (18), Кардуэлл (12 + 11 подборов), Ачиува (2), Макдермотт (0).

Кливленд: Митчелл (35), Аллен (29 + 10 подборов), Харден (23 + 8 передач), Тайсон (10), Меррилл (2) – старт; Брайант (10), Шредер (7), Эллис (6), Томлин (6), Портер (4).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Реал не без труда обыграл Валенсию Реал не без труда обыграл Валенсию
ПСЖ без Забарного разгромил Марсель ПСЖ без Забарного разгромил Марсель
Украинские саночники установили новый национальный рекорд на Олимпиаде Украинские саночники установили новый национальный рекорд на Олимпиаде
Vitality обыграли обидчиков NaVi и выиграли IEM Krakow Vitality обыграли обидчиков NaVi и выиграли IEM Krakow

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:54
Европа23:54
Реал не без труда обыграл Валенсию
Европа23:45
ПСЖ без Забарного разгромил Марсель
Олимпийские игры23:12
Украинские саночники установили новый национальный рекорд на Олимпиаде
Киберспорт22:58
Vitality обыграли обидчиков NaVi и выиграли IEM Krakow
Европа22:10
Манчестер Сити второй раз в истории дважды обыграл Ливерпуль за сезон
Легкая атлетика21:37
Магучих и Левченко разыграли медали в украинской дуэи в Карлсруэ
Европа21:09
Интер укрепил лидерство разгромной победой над Сассуоло
Европа20:54
Бавария легко разгромила третью команду чемпионата
Европа20:35
Манчестер Сити вырвал победу над Ливерпулем
Европа20:04
Манчестер Юнайтед включил в шорт-лист еще одного дорогого хавбека
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK