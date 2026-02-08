iSport.ua
Донченко одержал первую победу в основном ростере UFC

Победил Алекса Мороно единогласным решением.
Вчера, 08:09       Автор: Валентина Чорноштан
Даниил Донченко / Getty Images
Даниил Донченко / Getty Images

В Лас-Вегасе 8 февраля прошёл турнир UFC Fight Night 266, в котором принял участие украинский боец Даниил Донченко.

Ему удалось одержать свою первую победу в основном ростере UFC против Алекса Мороно по единогласному решению судей — 30-26, 30-26, 30-27.

Таким образом Донченко продолжил свою победную серию до семи боёв подряд.

Добавим, что летом 2025 года Даниил Донченко официально дебютировал на The Ultimate Fighter 33 от UFC и стал первым украинцем, победившим в рамках турнира.

Ранее президент UFC Дана Уайт анонсировал повышение вознаграждений за бои.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Даниил Донченко

