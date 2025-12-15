Звезда UFC напророчил Амосову чемпионский пояс

Отечественный боец ​​смешанных искусств Ярослав Амосов победно дебютировал под эгидой Ultimate Fighting Championship. Бывший чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили отреагировал на успех уроженца Киевской области в X.

"Поздравляю, Ярослав, прекрасная победа. Я верю, что вскоре ты станешь чемпионом UFC", – написал грузин и добавил эмодзи с флагом Украины.

Амосов в премьерном поединке в промоушне встретился с американским бойцом Нилом Магни. Украинец отпраздновал досрочную победу. В первом раунде он применил удушающий прием и заставил оппонента сдаться.

Кстати, украинка Анна Гиря стала спортсменкой года по версии IMMAF.

