iSport.ua
Русский Українська

Звезда UFC напророчил Амосову чемпионский пояс

Экс-обладатель титула красиво поддержал украинца.
Сегодня, 12:37       Автор: Антон Федорцив
Ярослав Амосов / Getty Images
Ярослав Амосов / Getty Images

Отечественный боец ​​смешанных искусств Ярослав Амосов победно дебютировал под эгидой Ultimate Fighting Championship. Бывший чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили отреагировал на успех уроженца Киевской области в X.

"Поздравляю, Ярослав, прекрасная победа. Я верю, что вскоре ты станешь чемпионом UFC", – написал грузин и добавил эмодзи с флагом Украины.

Амосов в премьерном поединке в промоушне встретился с американским бойцом Нилом Магни. Украинец отпраздновал досрочную победу. В первом раунде он применил удушающий прием и заставил оппонента сдаться.

Кстати, украинка Анна Гиря стала спортсменкой года по версии IMMAF.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Ярослав Амосов Мераб Двалишвили

Статьи по теме

Амосов рассказал, когда собирается провести следующий бой Амосов рассказал, когда собирается провести следующий бой
Амосов озвучил главную цель после успешного дебюта в UFC Амосов озвучил главную цель после успешного дебюта в UFC
Дарио Срна подвел итоги первой части сезона Шахтера Дарио Срна подвел итоги первой части сезона Шахтера
Трехкратный MVP Супербоула порвал "кресты" Трехкратный MVP Супербоула порвал "кресты"

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слэм-данк Хейса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слэм-данк Хейса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Украина15:12
Дарио Срна подвел итоги первой части сезона Шахтера
Игровые14:59
Трехкратный MVP Супербоула порвал "кресты"
Бокс14:49
Тренер Беринчика включился в подготовку Джошуа
НХЛ14:30
Вратарь Каролины повторил клубный рекорд
Европа14:24
Ротация в Реале. Украинский голкипер может дебютировать в Кубке Испании
Украина13:56
Лучший бомбардир Зари может остаться в клубе до 2027 года
Европа13:54
Капитан Баварии получил травму
Биатлон13:28
Пидручный - о своем этапе в Хохфильцене: "Бежал практически на максимуме"
Теннис13:15
Калинина ошеломлена титулом в Лиможе
НБА13:06
Защитник Нью-Йорка обновил личный рекорд сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK