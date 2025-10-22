iSport.ua
Украинка Анна Гиря признана спортсменкой года по версии IMMAF

Триумфально завершила сезон.
Сегодня, 13:45       Автор: Валентина Чорноштан
Анна Гиря / Getty Images
Анна Гиря / Getty Images

Анна Гиря победила в номинации Спортсменка года среди взрослых.

Ежегодная премия IMMAF Athlete Awards, которую присуждает Международная ассоциация смешанных боевых искусств, вручается лучшим любительским спортсменам MMA.

В этом году награда не обошла украинскую спортсменку, а именно Анну Гирю, которая выиграла в номинации Спортсменка года среди взрослых.

Ранее в 2025 году Анна Гиря стала чемпионкой мира в категории до 47,6 кг на соревнованиях в Тбилиси, а также завоевала титул чемпионки Европы.

