Украинка Анна Гиря признана спортсменкой года по версии IMMAF

Анна Гиря победила в номинации Спортсменка года среди взрослых.

Ежегодная премия IMMAF Athlete Awards, которую присуждает Международная ассоциация смешанных боевых искусств, вручается лучшим любительским спортсменам MMA.

В этом году награда не обошла украинскую спортсменку, а именно Анну Гирю, которая выиграла в номинации Спортсменка года среди взрослых.

Ранее в 2025 году Анна Гиря стала чемпионкой мира в категории до 47,6 кг на соревнованиях в Тбилиси, а также завоевала титул чемпионки Европы.

