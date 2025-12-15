Калинина ошеломлена титулом в Лиможе

Ангелина Калинина отпраздновала победу на Open de Limoges после полугодовой паузы в карьере. Украинская теннисистка отреагировала на завоевание трофея, сообщает BTU.

"После шести месяцев отсутствия я просто благодарна за то, что могу быть на корте, что я здорова, способна сыграть пять матчей. Потому что когда я приехала сюда, я вообще не представляла, как все будет, смогу ли провести хотя бы один матч.

На этой неделе я действительно много работала, но никогда не знаешь, что произойдет, и для меня это огромный сюрприз. Я действительно счастлива и довольна своим состоянием здоровья", – заявила Калинина.

Титул во французском Лиможе стал вторым в карьере украинки. Она уже торжествовала в аквитанском городе в 2022 году. Калинина по итогам турнира поднялась вверх в рейтинге WTA на 28 позиций.

Тем временем россиянка Полина Кудерметова сменила нейтральное знамя на флаг Узбекистана.

