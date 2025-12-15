Трехкратный MVP Супербоула порвал "кресты"

Квотербек Канзас-Сити Патрик Махомс получил тяжелую травму. МРТ подтвердила разрыв передней крестообразной связки левого колена лидера Чифс, сообщает официальный сайт НФЛ.

Американец травмировался в противостоянии с Лос-Анджелес Чарджерс. Под занавес поединка Махомс попал под тэкл дефенсив энда "молний" Де'Шона Генда. Проблемы с коленом у звезды Канзас-Сити возникли несколько недель назад.

Чифс после поражения Чарджерс (13:16) потеряли шансы на выход в плей-офф. В последний раз такое случалось с Канзас-Сити в сезоне-2014. Основным квотербеком команды до конца сезона будет Гарднер Миншью.

Напомним, футболист Далласа Маршон Ниланд покончил с собой во время преследования полицией.

