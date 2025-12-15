Известно, когда Ауди официально представит болид Формулы-1

Презентация команды и болида назначена на 20 января.

Команда Ауди проведёт официальную презентацию в январе 2026 года.

По информации официального сайта Формулы-1, Ауди покажет команду и ливрею болида на предстоящий сезон 20 января. Добавим, что сама презентация пройдёт в Берлине.

Напомним, что Ауди выкупила контрольный пакет акций Заубера и официально займёт место среди участников чемпионата в следующем сезоне.

Пилотами Ауди станут Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето, которые ранее выступали за Заубер.

