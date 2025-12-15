Вратарь Каролины повторил клубный рекорд

Страж ворот Каролины Брэндон Басси приложился к победе над Филадельфией (3:2 Б). Американец оформил девятую победу подряд и повторил достижение Кэма Уорда, сообщает официальный сайт НХЛ.

Старший коллега голкипера Харрикейнз имел такую ​​же серию в сезоне 2008/09. Басси в противостоянии с Флайерс парировал 24 броска из 26-ти. Также он оставил ворота сухими в серии буллитов.

В общей сложности Басси оформил 11 побед в рядах Каролины (12 поединков). Нынешняя кампания – дебютная для вратаря на уровне НХЛ. В октябре Харрикейнз подобрали его на драфте отказов Флориды.

Тем временем Питтсбург установил уникальный антирекор после поражения от Юты.

