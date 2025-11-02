НХЛ: Бостон одолел Каролину, Флорида по буллитам обыграла Даллас, победы Виннипега и Нью-Джерси
В ночь на воскресенье, 2 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 1 ноября
Бостон – Каролина – 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Нэшвилл – Калгари – 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)
Виннипег – Питтсбург – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Сан-Хосе – Колорадо – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Флорида – Даллас – 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
Миннесота – Ванкувер – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Баффало – Вашингтон – 4:3 (3:2, 0:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Коламбус – Сент-Луис – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Монреаль – Оттава – 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 1:0)
Филадельфия – Торонто – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Лос-Анджелес – Нью-Джерси – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Сиэтл – Рейнджерс – 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Эдмонтон – Чикаго – 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
