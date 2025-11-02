iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Бостон одолел Каролину, Флорида по буллитам обыграла Даллас, победы Виннипега и Нью-Джерси

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:42       Автор: Игорь Мищук
Бостон обыграл Каролину / Getty Images
Бостон обыграл Каролину / Getty Images

В ночь на воскресенье, 2 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.

Читай также: НХЛ: Колорадо одолел Вегас, Айлендерс смог переиграть Вашингтон

Результаты матчей НХЛ за 1 ноября

Бостон – Каролина – 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Нэшвилл – Калгари – 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

Виннипег – Питтсбург – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Сан-Хосе – Колорадо – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Флорида – Даллас – 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:0)

Миннесота – Ванкувер – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Баффало – Вашингтон – 4:3 (3:2, 0:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Коламбус – Сент-Луис – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Монреаль – Оттава – 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 1:0)

Филадельфия – Торонто – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Лос-Анджелес – Нью-Джерси – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Сиэтл – Рейнджерс – 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Эдмонтон – Чикаго – 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Брюинс Виннипег Джетс Нью-Джерси Девилс Флорида Пантерз Каролина Харрикейнз

Статьи по теме

НХЛ: Виннипег одолел Калгари, Нью-Джерси обыграл Сан-Хосе НХЛ: Виннипег одолел Калгари, Нью-Джерси обыграл Сан-Хосе
НХЛ: Колорадо обыграло Лос-Анджелес, Питтсбург одолел Рейнджерс, Флорида дожала Чикаго НХЛ: Колорадо обыграло Лос-Анджелес, Питтсбург одолел Рейнджерс, Флорида дожала Чикаго
Обладатель Кубка Стэнли согласовал контракт с ведущим защитником Обладатель Кубка Стэнли согласовал контракт с ведущим защитником
Лидер Флориды подвергся хирургическому вмешательству Лидер Флориды подвергся хирургическому вмешательству

Видео

Сын Роналду отличился дебютным голом за сборную Португалии U-16
Сын Роналду отличился дебютным голом за сборную Португалии U-16

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Динамо в УПЛ, матчи Манчестер Сити, Барселоны, Интера, Милан - Рома
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Бокс11:32
Райан Гарсия ведет переговоры о титульном бое
Европа10:57
Салах отличился юбилейным голом за Ливерпуль
Украина10:30
УПЛ: Заря сыграет с Рухом, Шахтер и Динамо встретятся в украинском Классическом
Игровые10:20
Плей-офф MLB: Лос-Анджелес Доджерс выиграли Мировую серию, одолев Торонто Блю Джейс
Игровые10:11
Доджерс в безумном решающем матче стали чемпионами Мировой серии MLB
НБА09:25
НБА: Сакраменто обыграл Милуоки, Индиана победила Голден Стэйт, Бостон уступил Хьюстону
НХЛ08:42
НХЛ: Бостон одолел Каролину, Флорида по буллитам обыграла Даллас, победы Виннипега и Нью-Джерси
Другие страны07:58
Месси забил, но Интер Майами уступил Нэшвиллу во втором матче серии
Европа07:20
Футбол сегодня: Шахтер - Динамо в УПЛ, матчи Манчестер Сити, Барселоны, Интера, Милан - Рома
Европа00:50
Бенфика Трубина и Судакова обыграла Гимарайнш
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK