НХЛ: Даллас победил Нью-Джерси, Юта разгромила Анахайм
В ночь на четверг, 4 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 3 декабря
Нью-Джерси – Даллас – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 31 Хейсканен (Бенн, Хинтц), 0:2 – 37 Робертсон (Бенн, Линделль), 0:3 – 47 Рантанен (Хейсканен, Линделль)
Филадельфия – Баффало – 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 4 Цукер (Норрис, Доун), 1:1 – 8 Конекны (Сэнхайм, Мичков), 2:1 – 9 Зеграс (Конекны, Сэнхайм), 3:1 – 9 Бринк (Гребенкин, Кэйтс), 4:1 – 21 Кэйтс (Драйсдейл, Бринк), 4:2 – 31 Байрэм (Куинн, Так), 5:2 – 32 Типпет (Кутюрье, Мичков)
Монреаль – Виннипег – 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Шайбы: 0:1 – 18 Шайфли (Демело, Коннор), 1:1 – 29 Слафковски (Сузуки, Кофилд), 1:2 – 31 Коннор (Шайфли, Виларди), 2:2 – 34 Капанен (Тексье, Демидов)
Сан-Хосе – Вашингтон – 1:7 (0:4, 0:2, 1:1, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 8 Овечкин (Рой), 0:2 – 10 Милано (ван Римсдайк, Чисхольм), 0:3 – 13 Леонард (Дьюхэйм, ван Римсдайк), 0:4 – 17 Дьюхэйм (Протас), 0:5 – 22 Овечкин (Чикран, Леонард), 0:6 – 39 Строум (Леонард, Рой), 0:7 – 41 Леонард (Линдгрен, Рой), 1:7 – 52 Регенда (Годетт, Орлов)
Анахайм – Юта – 0:7 (0:2, 0:2, 0:3, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 5 Крауз (Макбэйн, Карконе), 0:2 – 10 Гюнтер (Коул), 0:3 – 25 Коул (Петерка, Ламурье), 0:4 – 34 Петерка (Келлер, Шмалц), 0:5 – 41 О’Брайэн (Дурзи, Макбэйн), 0:6 – 50 Петерка (Келлер, Гюнтер), 0:7 – 52 Келлер (Шмалц, Петерка)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!