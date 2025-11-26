iSport.ua
НХЛ: Эдмонтон не устоял перед Далласом

Национальная хоккейная лига порадовала нас одним, но ярким матчем.
Вчера, 08:20       Автор: Валентина Чорноштан
Эдмонтон – Даллас / Getty Images
Эдмонтон – Даллас / Getty Images

В ночь на среду, 26 ноября, прошел всего один матч в рамках НХЛ. 

Даллас Старз в тяжелой игре смог обыграть Эдмонтон Ойлерз со счетом 3:8 (0:4, 1:2, 2:2).

0:1 – 3 Бенн (Стил, Джонстон)
0:2 – 10 Хинтц (Робертсон, Хейсканен)
0:3 – 15 Бастиан (Блэкуэлл, Факса)
0:4 – 18 Стил (Джонстон, Бенн)
1:4 – 24 Клаттенбург (Янмарк-Нюлен, Эмберсон)
1:5 – 34 Робертсон (Джонстон, Сегин)
1:6 – 35 Джонстон (Сегин, Робертсон)
2:6 – 41 Бушар (Драйзайтль, Подколзин)
2:7 – 48 Грицковиан (Колячонок, Бурк)
3:7 – 49 Рословик (Савой, Макдэвид)
3:8 – 55 Бастиан (Факса)

