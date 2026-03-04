НХЛ: Даллас разгромил Калгари, Колорадо обыграл Анахайм, победы Баффало, Бостона и Миннесоты
В ночь на среду, 4 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 11 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 3 марта
Баффало – Вегас – 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 4 Цукер (Далин, Маклауд), 2:0 – 21 Пауэр (Эстлунд), 3:0 – 25 Томпсон (Далин, Так), 3:1 – 26 Барбашев (Айкел, Теодор), 3:2 – 28 Дорофеев (Смит)
Бостон – Питтсбург – 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 1 Карлссон (Раст), 1:1 – 5 Хуснутдинов (Эйссимонт), 2:1 – 6 Миттлстадт (Заха, Задоров)
Коламбус – Нэшвилл – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 14 Фантилли (Марчмент, Марченко), 1:1 – 19 Форсберг (Евангелиста, Стэмкос), 1:2 – 34 О′Райлли, 2:2 – 41 Монахан, 3:2 – 46 Койл (Матейчук, Сиверсон)
Нью-Джерси – Флорида – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 12 Грицюк (Браун), 1:1 – 14 Лунделль (Балинскис, Родригес), 2:1 – 21 Хэмилтон (Братт, Джек Хьюз), 3:1 – 28 Глэсс (Хэмилтон, Хамеэнахо), 4:1 – 56 Мерсер, 5:1 – 59 Немец
Вашингтон – Юта – 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 11 Гюнтер (Шмалц, Келлер), 0:2 – 13 Сергачев (Гюнтер, Келлер), 1:2 – 19 Дюбуа (Сандин), 1:3 – 38 Петерка (Дурзи, Кули), 2:3 – 46 Леонард (Чикран, Строум)
Виннипег – Чикаго – 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 3 Сэмберг (Коннор, Шайфли), 1:1 – 18 Терявяйнен (Бедард, Назар), 1:2 – 41 Грин (Ринзель, Бедард), 2:2 – 59 Перфетти (Стэнли, Шайфли), 3:2 – 62 Шайфли (Сэмберг)
Эдмонтон – Оттава – 5:4 (2:2, 0:2, 2:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 3 Козенс (Шабо, Казинс), 1:1 – 5 Драйзайтль (Савой, Экхольм), 1:2 – 6 Батерсон (Штюцле, Брэди Ткачак), 2:2 – 16 Драйзайтль, 2:3 – 24 Батерсон (Штюцле), 2:4 – 25 Амадио (Дженсен), 3:4 – 41 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль), 4:4 – 58 Хайман (Бушар, Драйзайтль), 5:4 – 61 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид)
Калгари – Даллас – 1:6 (1:2, 0:4, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 8 Стил (Бенн, Дюшен), 1:1 – 9 Фрост (Клапка, Колман), 1:2 – 11 Бенн (Стил, Дюшен), 1:3 – 22 Бурк (Джонстон, Робертсон), 1:4 – 26 Стил (Линделль, Дюшен), 1:5 – 28 Бастиан (Харли, Лундквист), 1:6 – 39 Джонстон (Робертсон, Дюшен)
Миннесота – Тампа-Бэй – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 3 Фэйбер (Болди, Юханссон), 2:0 – 24 Зукарелло-Асен (Болди, К. Хьюз), 2:1 – 35 Кучеров (Генцел, Пойнт), 3:1 – 37 Тренин (Зукарелло-Асен), 4:1 – 46 К. Хьюз, 5:1 – 56 Капризов (Болди, Фэйбер)
Анахайм – Колорадо – 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 11 Макар (Нелсон, Ничушкин), 0:2 – 14 Нечас (Макар, Нелсон), 1:2 – 24 Готье (Лакомб), 1:3 – 35 Келли (Друри, Макар), 1:4 – 44 Ландескуг (Маккиннон), 1:5 – 50 Келли (Кулак, Друри)
Сан-Хосе – Монреаль – 7:5 (1:1, 3:1, 3:3)
Шайбы: 0:1 – 6 Капанен (Мэтисон, Слафковски), 1:1 – 15 Граф (Селебрини, Смит), 1:2 – 25 Дано (Эванс, Мэтисон), 2:2 – 30 Миса, 3:2 – 38 Селебрини (Граф), 4:2 – 38 Веннберг (Шервуд), 5:2 – 43 Смит (Орлов, Селебрини), 5:3 – 45 Демидов (Сузуки, Хатсон), 5:4 – 45 Ньюхук (Гуле, Эванс), 5:5 – 50 Ньюхук (Мэтисон, Галлахер), 6:5 – 56 Шервуд (Эклунд, Курашев), 7:5 – 60 Годетт (Селебрини)
