Анахайм сообщил о состоянии своего голкипера Петра Мразека

Пётр Мразек пропустит остаток сезона-2025/26, сообщает Анахайм.

Голкипер Дакс накануне перенёс операцию на бедре, из-за чего его восстановление затянется до конца текущего сезона.

Добавим, что Мразек не выходил на лёд с 6 января и находится в списке травмированных с 8 января.

Отмечается, что травму нижней части тела он получил в матче против Чикаго, пытаясь дотянуться до шайбы.

