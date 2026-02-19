iSport.ua
Анахайм сообщил о состоянии своего голкипера Петра Мразека

Основной вратарь завершил сезон досрочно.
Сегодня, 12:47       Автор: Валентина Чорноштан
Пётр Мразек / Getty Images
Пётр Мразек пропустит остаток сезона-2025/26, сообщает Анахайм.

Голкипер Дакс накануне перенёс операцию на бедре, из-за чего его восстановление затянется до конца текущего сезона.

Добавим, что Мразек не выходил на лёд с 6 января и находится в списке травмированных с 8 января.

Отмечается, что травму нижней части тела он получил в матче против Чикаго, пытаясь дотянуться до шайбы.

К слову, форвард Питтсбург Пингвинз  травмировался в четвертьфинальном матче в рамках Олимпийских игр.

