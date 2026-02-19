iSport.ua
Дмитро Мазурчук прокомментировал провал в прыжках

Сборная Украины замкнула таблицу первого раунда.
Сегодня, 12:22       Автор: Валентина Чорноштан
В четверг, 19 февраля, состоялись соревнования по лыжному двоеборью в рамках командного спринта - прошли прыжки с трамплина.

Сборную Украины представляли Александр Шумбарец и Дмитрий Мазурчук. Наши спортсмены смогли завершить первый раунд соревнований на последнем месте. Добавим, что отставание от лидера сборной Германии, составило около 2 минут 36 секунд.

Дмитрий Мазурчук для Суспільне Спорт прокомментировал выступление в прыжках с большого трамплина.

Трудно. Скорость на разгоне меньше. На приземлении тоже нужно быть осторожным. Почему не удался прыжок по сравнению с тренировочным? Проехал стол, и это очень сильно влияет. Не успел вовремя оттолкнуться. Нужно было отпрыгать поближе и лучше отработать бег. А теперь придется в гонке бежать сильнее.

Напомним, что второй раунд лыжного двоеборья начнется в 15:00 по киевскому времени.

