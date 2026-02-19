iSport.ua
Авторы покера и дублей: УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

За награду поборются четыре номинанта.
Сегодня, 12:58       Автор: Игорь Мищук
Энтони Гордон оформил покер / Getty Images
УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых стыковых матчей главного еврокубка.

На награду претендуют четыре номинанта, голосование за который проводится на официальном сайте Европейского футбольного союза.

Читай также: Ньюкасл с покером Гордона разгромил Карабах

Претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов:

  • Вингер Ньюкасла Энтони Гордон - покер в матче с Карабахом (6:1).
  • Вингер ПСЖ Дезире Дуэ - дубль в поединке с Монако (3:2).
  • Форвард Байера Патрик Шик - дубль в матче против Олимпиакоса (2:0).
  • Нападающий Буде/Глимт Каспер Хег - гол и два ассиста в матче с Интером (3:1).

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер ньюкасл ПСЖ Патрик Шик Энтони Гордон Дезире Дуэ

