Авторы покера и дублей: УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
За награду поборются четыре номинанта.
УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых стыковых матчей главного еврокубка.
На награду претендуют четыре номинанта, голосование за который проводится на официальном сайте Европейского футбольного союза.
Читай также: Ньюкасл с покером Гордона разгромил Карабах
Претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов:
- Вингер Ньюкасла Энтони Гордон - покер в матче с Карабахом (6:1).
- Вингер ПСЖ Дезире Дуэ - дубль в поединке с Монако (3:2).
- Форвард Байера Патрик Шик - дубль в матче против Олимпиакоса (2:0).
- Нападающий Буде/Глимт Каспер Хег - гол и два ассиста в матче с Интером (3:1).
Who would you pick? 🌟#UCLPOTW | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2026
