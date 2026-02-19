Украинский баскетболист может закрепиться в основе Бостона

Шульга и Тонье претендуют на стандартные контракты Селтикса.

Защитник Макс Шульга может быть переведен на стандартный контракт НБА.

Как пишет The Athletic, украинский баскетболист, имеющий двусторонний контракт с Бостоном, может получить стандартное соглашение.

Причина изменения соглашения Макса заключается в том, что после дедлайна основной состав Бостона уменьшился с 14 до 12 игроков, поэтому команда будет вынуждена оплачивать дополнительные выплаты за свободные места в заявке.

Чтобы этого избежать, Шульга получит стандартный контракт; кроме него такое соглашение может получить и Джон Тонье.

К слову, стало известно, сыграет ли Карри против Бостона.

