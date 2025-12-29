НБА: Оклахома одолела Филадельфию, Бостон уступил Портленду, Клипперс обыграли Детройт
В ночь на понедельник, 29 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.
Результаты матчей НБА за 28 декабря
Торонто – Голден Стэйт 141:127 OT (33:29, 32:35, 31:36, 26:22, 19:5)
Торонто: Куикли (27 + 7 передач + 5 потерь), Ингрэм (26 + 6 передач), Барнс (23 + 25 подборов + 10 передач), Барретт (12 + 7 подборов), Агбаджи (10) – старт; Уолтер (18), Мамукелашвили (13), Шэд (8 + 8 передач), Дик (4), Темпл (0), Бэттл (0), Мобо (0).
Голден Стэйт: Карри (39), Др. Грин (21 + 7 передач), Батлер (19), Пост (8), Муди (3) – старт; Подземски (13), Ричард (10 + 7 подборов + 5 перехватов), Хорфорд (7 + 7 подборов), Пэйтон II (4), Хилд (3).
Оклахома-Сити – Филадельфия 129:104 (32:29, 32:33, 38:24, 27:18)
Оклахома-Сити: Холмгрен (29 + 9 подборов + 4 блок-шота + 6 потерь), Гилджес-Александер (27), Джейлен Уильямс (14 + 6 передач), Хартенштайн (5), Дорт (3) – старт; Уиггинс (15), Митчелл (13), Уоллес (9), Карузо (7), Карлсон (4), К. Уильямс (3), Джо (0), Янгблад (0).
Филадельфия: Макси (28), Джордж (12), Эджкомб (10), Драммонд (4), Барлоу (2) – старт; Граймс (13), Эдвардс (12), Бона (11 + 8 подборов + 4 блок-шота), Маккейн (10), Уокер (2).
Вашингтон – Мемфис 116:112 (25:27, 35:32, 24:29, 32:24)
Вашингтон: Сарр (20 + 9 подборов + 6 блок-шотов), Макколлум (16), Джонсон (14), Кулибали (14 + 8 подборов), Миддлтон (10) – старт; Бэгли (14 + 7 подборов), Кэррингтон (12 + 7 передач + 8 потерь), Шэмпени (10 + 12 подборов), Брэнэм (6), Уоткинс (0), Райли (0).
Мемфис: Джарен Джексон (31 + 8 подборов + 4 блок-шота), Морэнт (21 + 7 передач), Альдама (14 + 10 подборов + 5 перехватов), Кауард (11), Уэллс (11 + 7 подборов) – старт; Спенсер (8 + 7 передач), Джексон (5), Колдуэлл-Поуп (4), Колоко (4 + 7 подборов), Проспер (3).
Портленд – Бостон 114:108 (31:30, 24:33, 31:22, 28:23)
Портленд: Шарп (26), Авдия (24 + 7 подборов + 10 передач + 5 потерь), Камара (20), Клинган (18 + 18 подборов), Мюррэй (5) – старт; Лав (18 + 5 потерь), Ян Ханьсэнь (3), Рупер (0), Сиссоко (0).
Бостон: Браун (37 + 7 подборов + 6 потерь), Уайт (12 + 5 перехватов), Кета (11 + 8 подборов), Притчард (9), Уолш (5) – старт; Саймонс (13), Гонсалес (13), Гарза (5), Хаузер (3), Шайерман (0).
Клипперс – Детройт 112:99 (33:20, 27:22, 32:27, 20:30)
Клипперс: Ленард (55 + 11 подборов + 5 перехватов), Харден (28 + 7 передач), Батюм (12), Б. Лопес (7 + 7 подборов), Данн (5) – старт; Д. Джонс (3), Нидерхойзер (2), Миллер (0), Сэндерс (0).
Детройт: Каннингем (27 + 9 передач), Дюрен (18 + 14 подборов), Харрис (6), Томпсон (6), Д. Робинсон (5) – старт; Айви (11), Стюарт (8), Грин (7), Леверт (4), Холланд (4), Рид (3), Дженкинс (0).
Лейкерс – Сакраменто 125:101 (30:24, 38:29, 31:27, 26:21)
Лейкерс: Дончич (34 + 7 передач + 5 потерь), Джеймс (24), Хатимура (12), Эйтон (11 + 11 подборов), Смарт (0) – старт; Смит (21), Ларэвиа (11), Вандербилт (5), Кнехт (3), Тьеро (2), Клебер (2), Джеймс-младший (0), Тимми (0).
Сакраменто: Дерозан (22), Рейно (16 + 10 подборов), Уэстбрук (13 + 6 потерь), Ачиува (5), Эллис (2) – старт; Шредер (11 + 7 передач), Монк (11), Клиффорд (11), Кардуэлл (7 + 7 подборов), Макдермотт (3).
