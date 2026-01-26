НБА: Детройт одолел Сакраменто, Голден Стэйт разгромил Миннесоту, Оклахома уступила Торонто
В ночь на понедельник, 26 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.
Результаты матчей НБА за 25 января
Детройт – Сакраменто 139:116 (35:35, 43:30, 35:28, 26:23)
Детройт: Каннингем (29 + 11 передач + 5 потерь), Дюрен (18), Харрис (16), Д. Робинсон (13), Томпсон (5 + 6 передач) – старт; Грин (11), Айви (11), Дженкинс (11 + 6 передач), Холланд (11), Стюарт (8 + 8 подборов), Сассер (2), Рид (2), Ланир (2), Клинтман (0).
Сакраменто: Дерозан (16), Клиффорд (15), Уэстбрук (13), Сабонис (12 + 7 подборов + 8 передач), Ачиува (4) – старт; Монк (19), Шредер (15 + 7 передач + 7 потерь), Эллис (14), Кардуэлл (4 + 9 подборов), Картер (2), Рейно (2).
Миннесота – Голден Стэйт 85:111 (19:24, 27:23, 17:38, 22:26)
Миннесота: Эдвардс (32 + 11 подборов + 8 потерь), Дивинченцо (22 + 7 подборов + 5 потерь), Рэндл (11 + 6 передач), Гобер (4), Макдэниэлс (3) – старт; Хайлэнд (5), Инглс (3), Диллингэм (3), Конли (2), Кларк (0), Беранже (0), Миллер (0), Рид (0 + 10 подборов).
Голден Стэйт: Карри (26 + 7 передач), Муди (19 + 8 подборов), Подземски (12 + 6 передач), Хорфорд (10), Др. Грин (2) – старт; Мелтон (12), Ричард (10), Сантос (7), Пост (5), Хилд (4), Крайер (3), Джексон-Дэвис (1), Пэйтон II (0), Спенсер (0).
Сан-Антонио – Новый Орлеан 95:104 (28:25, 19:31, 21:26, 27:22)
Сан-Антонио: Вембаньяма (16 + 16 подборов + 4 блок-шота), Шэмпени (13), Фокс (12 + 7 передач), Касл (5), Барнс (5) – старт; К. Джонсон (15), Васселл (13), Брайан (6), Харпер (5), Корнет (5 + 8 подборов).
Новый Орлеан: Бей (24 + 10 подборов), Уильямсон (24 + 10 подборов), Мерфи (17 + 9 передач), Джонс (9), Куин (4) – старт; Мисси (10 + 14 подборов), Фирс (8), Альварадо (6), Маткович (2), Пиви (0).
Оклахома-Сити – Торонто 101:103 (30:25, 20:29, 31:25, 20:24)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (24 + 6 передач), Дорт (19 + 8 подборов), Холмгрен (11 + 10 подборов), Джейлин Уильямс (5), Уоллес (3) – старт; К. Уильямс (15), Уиггинс (11), Джо (10), Дженг (3), Барнхайзер (0).
Торонто: Куикли (23 + 11 подборов), Барретт (14), Ингрэм (13), Барнс (10 + 11 подборов + 8 передач), Мамукелашвили (10) – старт; Дик (10), Уолтер (9), Шэд (9), Агбаджи (5).
Финикс – Майами 102:111 (21:32, 27:26, 29:24, 25:29)
Финикс: Брукс (26), Аллен (18), Гиллеспи (11), Уильямс (11 + 8 подборов), О'Нил (8) – старт; Ливерс (9), Игодаро (6 + 7 подборов), Буей (5), Данн (4), Гудвин (2), Малуач (2), Хэйс-Дэвис (0), Флеминг (0).
Майами: Адебайо (22 + 7 подборов), Пауэлл (16 + 10 подборов), Уиггинс (10 + 10 подборов), Ларссон (10 + 7 подборов), Якучионис (7) – старт; Хакес (20 + 6 передач), Йович (12), Смит (11), Гарднер (2), Фонтеккьо (1).
Клипперс – Бруклин 126:89 (38:14, 30:23, 28:29, 30:23)
Клипперс: Ленард (28), Харден (19 + 8 передач + 5 потерь), Коллинз (18), Зубац (11 + 10 подборов), Данн (2) – старт; Миллер (16 + 7 подборов), Сэндерс (9), Болдуин (8), Нидерхойзер (4), Б. Лопес (3), Кристи (3), Батюм (3), Браун (2).
Бруклин: Демин (12), Портер (9), Мэнн (8), Клэкстон (6), Пауэлл (5) – старт; Вольф (14 + 7 подборов), Уилсон (9), Шарп (8), З. Уильямс (7), Сараф (6), Лидделл (3), Мартин (2).
