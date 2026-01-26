iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Детройт одолел Сакраменто, Голден Стэйт разгромил Миннесоту, Оклахома уступила Торонто

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:40       Автор: Игорь Мищук
Голден Стэйт обыграл Миннесоту / Getty Images
Голден Стэйт обыграл Миннесоту / Getty Images

В ночь на понедельник, 26 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.

Результаты матчей НБА за 25 января

Детройт – Сакраменто 139:116 (35:35, 43:30, 35:28, 26:23)

Детройт: Каннингем (29 + 11 передач + 5 потерь), Дюрен (18), Харрис (16), Д. Робинсон (13), Томпсон (5 + 6 передач) – старт; Грин (11), Айви (11), Дженкинс (11 + 6 передач), Холланд (11), Стюарт (8 + 8 подборов), Сассер (2), Рид (2), Ланир (2), Клинтман (0).

Сакраменто: Дерозан (16), Клиффорд (15), Уэстбрук (13), Сабонис (12 + 7 подборов + 8 передач), Ачиува (4) – старт; Монк (19), Шредер (15 + 7 передач + 7 потерь), Эллис (14), Кардуэлл (4 + 9 подборов), Картер (2), Рейно (2).

Миннесота – Голден Стэйт 85:111 (19:24, 27:23, 17:38, 22:26)

Миннесота: Эдвардс (32 + 11 подборов + 8 потерь), Дивинченцо (22 + 7 подборов + 5 потерь), Рэндл (11 + 6 передач), Гобер (4), Макдэниэлс (3) – старт; Хайлэнд (5), Инглс (3), Диллингэм (3), Конли (2), Кларк (0), Беранже (0), Миллер (0), Рид (0 + 10 подборов).

Голден Стэйт: Карри (26 + 7 передач), Муди (19 + 8 подборов), Подземски (12 + 6 передач), Хорфорд (10), Др. Грин (2) – старт; Мелтон (12), Ричард (10), Сантос (7), Пост (5), Хилд (4), Крайер (3), Джексон-Дэвис (1), Пэйтон II (0), Спенсер (0).

Сан-Антонио – Новый Орлеан 95:104 (28:25, 19:31, 21:26, 27:22)

Сан-Антонио: Вембаньяма (16 + 16 подборов + 4 блок-шота), Шэмпени (13), Фокс (12 + 7 передач), Касл (5), Барнс (5) – старт; К. Джонсон (15), Васселл (13), Брайан (6), Харпер (5), Корнет (5 + 8 подборов).

Новый Орлеан: Бей (24 + 10 подборов), Уильямсон (24 + 10 подборов), Мерфи (17 + 9 передач), Джонс (9), Куин (4) – старт; Мисси (10 + 14 подборов), Фирс (8), Альварадо (6), Маткович (2), Пиви (0).

Оклахома-Сити – Торонто 101:103 (30:25, 20:29, 31:25, 20:24)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (24 + 6 передач), Дорт (19 + 8 подборов), Холмгрен (11 + 10 подборов), Джейлин Уильямс (5), Уоллес (3) – старт; К. Уильямс (15), Уиггинс (11), Джо (10), Дженг (3), Барнхайзер (0).

Торонто: Куикли (23 + 11 подборов), Барретт (14), Ингрэм (13), Барнс (10 + 11 подборов + 8 передач), Мамукелашвили (10) – старт; Дик (10), Уолтер (9), Шэд (9), Агбаджи (5).

Финикс – Майами 102:111 (21:32, 27:26, 29:24, 25:29)

Финикс: Брукс (26), Аллен (18), Гиллеспи (11), Уильямс (11 + 8 подборов), О'Нил (8) – старт; Ливерс (9), Игодаро (6 + 7 подборов), Буей (5), Данн (4), Гудвин (2), Малуач (2), Хэйс-Дэвис (0), Флеминг (0).

Майами: Адебайо (22 + 7 подборов), Пауэлл (16 + 10 подборов), Уиггинс (10 + 10 подборов), Ларссон (10 + 7 подборов), Якучионис (7) – старт; Хакес (20 + 6 передач), Йович (12), Смит (11), Гарднер (2), Фонтеккьо (1).

Клипперс – Бруклин 126:89 (38:14, 30:23, 28:29, 30:23)

Клипперс: Ленард (28), Харден (19 + 8 передач + 5 потерь), Коллинз (18), Зубац (11 + 10 подборов), Данн (2) – старт; Миллер (16 + 7 подборов), Сэндерс (9), Болдуин (8), Нидерхойзер (4), Б. Лопес (3), Кристи (3), Батюм (3), Браун (2).

Бруклин: Демин (12), Портер (9), Мэнн (8), Клэкстон (6), Пауэлл (5) – старт; Вольф (14 + 7 подборов), Уилсон (9), Шарп (8), З. Уильямс (7), Сараф (6), Лидделл (3), Мартин (2).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Оклахома-Сити Тандер Детройт Пистонз

Статьи по теме

НБА: Юта с Михайлюком уступила Сан-Антонио, Детройт одержал победу над Бостоном НБА: Юта с Михайлюком уступила Сан-Антонио, Детройт одержал победу над Бостоном
НБА назвала лучших игроков декабря НБА назвала лучших игроков декабря
НБА: Оклахома одолела Филадельфию, Бостон уступил Портленду, Клипперс обыграли Детройт НБА: Оклахома одолела Филадельфию, Бостон уступил Портленду, Клипперс обыграли Детройт
Карри превзошел очередное достижение Джордана Карри превзошел очередное достижение Джордана

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: поединки Жироны и Эвертона, матч Серии А
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Формула 113:36
Стало известно, в каком состоянии находится Михаэль Шумахер
Европа12:59
Экс-капитан Реала близок к покупке Севильи
Европа12:50
Джеко отличился голом в дебютном матче за Шальке и установил рекорд в Германии
Европа12:29
Уэйн Руни поделился мнением о результатах Кэррика на посту главного тренера МЮ
Европа11:59
Сын и внук легенд Милана близок к очередной смене клуба в Италии
Европа11:28
"Взял на себя ответственность": Малиновский оценил свой безумный гол со штрафного
Биатлон10:45
Именитая итальянская биатлонистка подтвердила, что провела последнюю гонку на Кубке мира
Украина09:57
Усик посетил тренировочный лагерь Полесья и прочитал мотивационную лекцию
Украина09:29
"Это для меня праздник": Шапаренко рассказал, почему продлил контракт с Динамо
Биатлон08:55
Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Перро вышел в лидеры общего зачета, Жанмонно увеличила отрыв, Мандзин и Дмитренко - лучшие среди украинцев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK