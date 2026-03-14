Звезда Мидтьюлланда может переехать в АПЛ

Топ-клубы интересуются Озорио, но он ими не интересуется.

Арсенал, Ливерпуль и Бавария нацелились на подписание лидера Миттьюлланда Дарио Озорио, но игрок сборной Чили хочет перейти в команду из более низшего дивизиона. Об этом сообщает TEAMtalk.

Вингер заинтересован в переходе в Фулхэм, Вест Хэм или Борнмут, которые также следят за игроком. Причина такого решения 22-летнего футболиста в том, что эти клубы могут обеспечить ему стабильную игровую практику.

Отметим, что вингер не очень заинтересован в командах, где приходится конкурировать с другими игроками за место в составе.

Сообщается, что его рыночная стоимость составляет около 14 миллионов евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!