Звезда Мидтьюлланда может переехать в АПЛ

Топ-клубы интересуются Озорио, но он ими не интересуется.
Сегодня, 14:49       Автор: Валентина Чорноштан
Дарио Озорио / Getty Images

Арсенал, Ливерпуль и Бавария нацелились на подписание лидера Миттьюлланда Дарио Озорио, но игрок сборной Чили хочет перейти в команду из более низшего дивизиона. Об этом сообщает TEAMtalk

Вингер заинтересован в переходе в Фулхэм, Вест Хэм или Борнмут, которые также следят за игроком. Причина такого решения 22-летнего футболиста в том, что эти клубы могут обеспечить ему стабильную игровую практику.

Отметим, что вингер не очень заинтересован в командах, где приходится конкурировать с другими игроками за место в составе.

Сообщается, что его рыночная стоимость составляет около 14 миллионов евро.

К слову, Ян Облак получил травму и может пропустить матч в Лиге чемпионов.

НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису

