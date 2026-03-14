Ян Облак получил травму и может пропустить матч в ЛЧ

Сегодня, 11:05       Автор: Валентина Чорноштан
Ян Облак / Getty Images
Голкипер мадридского Атлетико Ян Облак может не принять участие в ответном матче Лиги чемпионов.

На последней тренировке он пожаловался на боль в боку, позже прошло обследование, которое выявило у него растяжение мышц.

Теперь 33-летний словенец не сыграет в матче с Хетафе, который пройдет 14 марта.

По данным пресс-службы команды, пока неизвестно, будет ли он готов выйти на поле в ответном матче с Тоттенхэмом, который состоится 18 марта.

Статьи по теме

У Атлетико кадровые проблемы, ключевой хавбек получил повреждение бедра У Атлетико кадровые проблемы, ключевой хавбек получил повреждение бедра
Руководство Атлетико пополнилось чемпионом мира Руководство Атлетико пополнилось чемпионом мира
Гризманн сделал важное заявление о своем будущем в Атлетико Гризманн сделал важное заявление о своем будущем в Атлетико
"Невероятная ситуация": Тренер Тоттенхэма объяснил замену вратаря на 17-й минуте матча с Атлетико "Невероятная ситуация": Тренер Тоттенхэма объяснил замену вратаря на 17-й минуте матча с Атлетико

