Ян Облак получил травму и может пропустить матч в ЛЧ

Голкипер мадридского Атлетико Ян Облак может не принять участие в ответном матче Лиги чемпионов.

На последней тренировке он пожаловался на боль в боку, позже прошло обследование, которое выявило у него растяжение мышц.

Теперь 33-летний словенец не сыграет в матче с Хетафе, который пройдет 14 марта.

По данным пресс-службы команды, пока неизвестно, будет ли он готов выйти на поле в ответном матче с Тоттенхэмом, который состоится 18 марта.

