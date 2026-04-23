Атлетико Мадрид хочет снова купить игрока у Манчестер Сити

Нашли игрока в Англии, который может стать заменой Гризманну.

Мадридский Атлетико настроен на подписание Фила Фодена, сообщает Fichajes.

Причина, по которой "матрасники" заинтересовались перспективным полузащитником сборной Англии, это поиск замены Антуану Гризманну, который этим летом уезжает в МЛС.

Однако трансфер не обойдётся так просто, ведь 25-летний игрок являеться лидером текущего состава Сити. Он играет важную роль в матчах, и "горожане" вряд ли захотят его продавать.

Добавим, что ранее Хулиан Альварес, который сейчас выступает за мадридский клуб, играл за Сити, и у него есть возможность вновь воссоздать связку с Фоденом, как это было, когда они играли вместе в АПЛ.

