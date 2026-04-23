Атлетико Мадрид хочет снова купить игрока у Манчестер Сити
Мадридский Атлетико настроен на подписание Фила Фодена, сообщает Fichajes.
Причина, по которой "матрасники" заинтересовались перспективным полузащитником сборной Англии, это поиск замены Антуану Гризманну, который этим летом уезжает в МЛС.
Однако трансфер не обойдётся так просто, ведь 25-летний игрок являеться лидером текущего состава Сити. Он играет важную роль в матчах, и "горожане" вряд ли захотят его продавать.
Добавим, что ранее Хулиан Альварес, который сейчас выступает за мадридский клуб, играл за Сити, и у него есть возможность вновь воссоздать связку с Фоденом, как это было, когда они играли вместе в АПЛ.
