Атлетико Мадрид хочет снова купить игрока у Манчестер Сити

Нашли игрока в Англии, который может стать заменой Гризманну.
Сегодня, 11:47       Автор: Валентина Чорноштан
Фил Фоден / Getty Images
Мадридский Атлетико настроен на подписание Фила Фодена, сообщает Fichajes.

Причина, по которой "матрасники" заинтересовались перспективным полузащитником сборной Англии, это поиск замены Антуану Гризманну, который этим летом уезжает в МЛС.

Однако трансфер не обойдётся так просто, ведь 25-летний игрок являеться лидером текущего состава Сити. Он играет важную роль в матчах, и "горожане" вряд ли захотят его продавать.

Добавим, что ранее Хулиан Альварес, который сейчас выступает за мадридский клуб, играл за Сити, и у него есть возможность вновь воссоздать связку с Фоденом, как это было, когда они играли вместе в АПЛ.

К слову, Челси определился с кандидатами на пост главного тренера после увольнения Лиэма Росеньора.

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
