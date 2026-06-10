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Футбол

Диоманде перейдёт в клуб АПЛ

Лейпциг не хочет отпускать своего форварда.
Сегодня, 11:25       Автор: Валентина Чорноштан
Ян Диоманде / Getty Images
Ян Диоманде / Getty Images

Ян Диоманде собирается сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

На форварда Лейпцига нацелились Ливерпуль и Манчестер Сити,  сообщает Джанлука Ди Марцио.

Оба клуба рассматривают 19-летнего ивуарийца как приоритетную цель на это летнее трансферное окно.

В свою очередь Лейпциг всё ещё предпринимает усилия, чтобы сохранить Диоманде в составе ещё на один сезон.

К слову,  Рома ведёт переговоры по английскому вингеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Манчестер Сити Ян Диоманде

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