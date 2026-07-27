Сколько заработали Джошуа и Пренга за два раунда боя

Стали известны ориентировочные гонорары Энтони Джошуа и Кристиана Пренги за бой в Саудовской Аравии.

Напомним, что бой продлился всего два раунда. Джошуа дважды побывал в нокдауне, но затем перехватил инициативу и победил.

По данным The Sportster, общий призовой фонд поединка составил около 5 миллионов фунтов стерлингов (6,6 млн долларов).

Джошуа заработал примерно 4 млн фунтов (5,3 млн долларов), а гонорар Пренги составил около 1 млн фунтов (1,3 млн долларов).

К слову, непобеждённый украинец поздравил Джошуа с досрочной победой над Пренгой.

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