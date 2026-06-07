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Футбол

Тоттенхэм согласовал контракт с вингером Манчестер Сити

Бразилец Савиньо летом сменит клуб в АПЛ.
Сегодня, 16:27       Автор: Игорь Мищук
Савиньо / Getty Images
Савиньо / Getty Images

Вингер Манчестер Сити Савиньо близок к переходу в Тоттенхэм.

По информации инсайдера Николо Скиры, лондонский клуб достиг принципиальной договоренности с 22-летним футболистом о подписании контракта до лета 2031 года.

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Трансфер бразильского вингера оценивается в 25 миллионов евро.

Тоттенхэм проявлял интерес к бразильцу еще прошлым летом, однако тогда "горожане" отказались отпустить игрока.

В нынешнем сезоне Савиньо принял участие в 36 матчах в составе Манчестер Сити, отличившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм официально подписал опытного за щитника.

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