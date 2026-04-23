Челси определился с кандидатами на пост главного тренера после увольнения Росеньора

Три варианта, кто заменит английского специалиста.
Сегодня, 11:12       Автор: Валентина Чорноштан
Стэмфорд Бридж / Getty Images

Руководство Челси ищет новых тренеров на замену Лиаму Росеньору, сообщает BBC.

Среди главных кандидатов: тренер Борнмута Андони Ираола, наставник Фулхэма Марку Силву и пока что без работы Эдин Терзич.

Добавим, что Ираола ранее объявил, что покинет Борнмут по окончании сезона, ему приписывают работу в Ньюкасле.

Тем временем контракт Силвы с Фулхэмом истекает в июле, а Терзич, который сейчас остается без клуба, ранее возглавлял дортмундскую Боруссию.

Ранее наставник Манчестер Сити иронично высказался касательно частой смены тренеров Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

