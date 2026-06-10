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Деревянченко получил соперника для дебютного боя в Zuffa Boxing

Украинский боксер выйдет в ринг в конце июля.
Вчера, 23:35       Автор: Игорь Мищук
Сергей Деревянченко / Getty Images
Сергей Деревянченко / Getty Images

Украинский боксер суперсреднего веса Сергей Деревянченко (16-6, 11 КО) в июле проведет свой дебютный бой в Zuffa Boxing после подписания контракта с промоушеном.

Соперником украинца станет американец Джалил Хекетт (12-1, 9 КО), сообщает The Ring.

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Десятираундовый поединок в лимите среднего веса состоится 26 июля в Нью-Йорке в рамках вечера бокса Zuffa Boxing 09.

Напомним, что Деревянченко свой предыдущий бой провел в июле прошлого года, победив нокаутом в шестом раунде американца Джереми Рамоса.

Хэкетт после подъема из полусреднего в средний вес одержал три подряд победы. В своем последнем поединке, дебютном под эгидой Zuffa Boxing, американец 1 февраля одолел решением большинства судей Роберто Круса-младшего.

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