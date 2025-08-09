Украинский клуб предложил Деревянченко попробовать свои силы в футболе

Чемпион Украины среди любителей пригласил боксера в свою команду.

Клуб из Тернопольской области Днестр Залищики предложил украинскому представителю суперсреднего дивизиона Сергею Деревянченко испытать себя в футболе.

Чемпион Украины среди любителей публично обратился к 39-летнему боксеру, пригласив его в свой состав.

Читай также: "Дает дух чемпиона": Ротань высказался о роли Усика для Полесья

"Welcome to the team, Сергей Деревянченко. ФК Днестр бросил вызов самому себе - мы хотим стать еще сильнее. И для этого нам нужен кто-то, кто умеет сражаться до конца, кто знает, что такое настоящая выносливость и командный дух.

Мы знаем, что ты мастер ринга, но предлагаем тебе попробовать свои силы и на футбольном поле. Вместе мы сможем забивать не только нокаутирующие удары, но и победные голы.

Присоединяйся к нашей команде - будем вместе выигрывать новые бои и матчи", - говорится в заявлении Днестра.

Сам Деревянченко не проигнорировал это обращение, оставив комментарий с эмодзи с огнем.

Напомним, что в своем последнем бою в июле этого года Деревянченко одержал досрочную победу над американцем Джереми Рамосом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!