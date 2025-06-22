iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Дает дух чемпиона": Ротань высказался о роли Усика для Полесья

Новый тренер оценил шансы боксера сыграть за житомирскую команду.
Сегодня, 10:52       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / ФК Полесье
Александр Усик / ФК Полесье

Главный тренер Полесья Руслан Ротань высказался о чемпионе мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александре Усике, который значится в составе в качестве нападающего.

Новый наставник "зелено-желтых" ответил, может ли боксер сыграть за житомирскую команду.

Читай также: Полесье определилось с домом на евроарене

"Думаю, у него есть все шансы выйти на поле как минимум. В первую очередь мы будем поддерживать его на его поединке, как и всегда, всей Украиной. Я уже говорил, что Александр, в первую очередь, дает команде тот дух чемпиона, который у него есть.

Пожалуй, никто в нашей команде не обладает таким духом, как Александр. Поэтому это для нас вдохновение, это наш пример. Мы с удовольствием, поверьте, найдем время и для тренировки, и для игры для него", - приводит слова Ротаня пресс-служба Полесья.

Ранее сообщалось, что Полесье подтвердило трансфер опытного бомбардира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Руслан Ротань Полесье

Статьи по теме

Усик прекратил сотрудничество с промоутером, которое длилось 12 лет Усик прекратил сотрудничество с промоутером, которое длилось 12 лет
Полесье подтвердило трансфер опытного бомбардира Полесье подтвердило трансфер опытного бомбардира
Полесье определилось с домом на евроарене Полесье определилось с домом на евроарене
Промоутер Дюбуа сообщил, сколько билетов уже продано на бой с Усиком Промоутер Дюбуа сообщил, сколько билетов уже продано на бой с Усиком

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ювентуса и Реала на КЧМ, четвертьфиналы молодежного Евро-2025
просмотров

Последние новости

Европа11:35
Четырехкратный лучший бомбардир Серии А готов присоединиться к обладателю Кубка Италии
Украина10:52
"Дает дух чемпиона": Ротань высказался о роли Усика для Полесья
Европа10:19
Реал согласовал длительный контракт со своим звездным игроком
Европа09:55
Чемпионат Европы U-21: Дания с Францией и Германия с Италией определят полуфиналистов
Украина09:48
Металлист 1925 объявил о переходе двух игроков сборной Украины и ряда других исполнителей
Другие страны09:10
Клубный чемпионат мира-2025: победа Флуминенсе, ничья Ривера с Монтерреем, Ювентус и Реал проведут матчи второго тура
Бокс08:54
Усик прекратил сотрудничество с промоутером, которое длилось 12 лет
Другие страны08:15
Флуминенсе обыграл Ульсан на КЧМ-2025, Ривер Плейт и Монтеррей голов не забили
Европа07:20
Футбол сегодня: матчи Ювентуса и Реала на КЧМ, четвертьфиналы молодежного Евро-2025
Европа01:04
Овьедо стал последним новичком Ла Лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK