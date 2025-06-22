"Дает дух чемпиона": Ротань высказался о роли Усика для Полесья

Главный тренер Полесья Руслан Ротань высказался о чемпионе мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александре Усике, который значится в составе в качестве нападающего.

Новый наставник "зелено-желтых" ответил, может ли боксер сыграть за житомирскую команду.

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"Думаю, у него есть все шансы выйти на поле как минимум. В первую очередь мы будем поддерживать его на его поединке, как и всегда, всей Украиной. Я уже говорил, что Александр, в первую очередь, дает команде тот дух чемпиона, который у него есть.

Пожалуй, никто в нашей команде не обладает таким духом, как Александр. Поэтому это для нас вдохновение, это наш пример. Мы с удовольствием, поверьте, найдем время и для тренировки, и для игры для него", - приводит слова Ротаня пресс-служба Полесья.

Ранее сообщалось, что Полесье подтвердило трансфер опытного бомбардира.

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