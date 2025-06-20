Полесье определилось с домом на евроарене

Житомирское Полесье выбрало стадион перед Лигой конференций. Домашние поединки еврокубка подопечные Руслана Ротаня сыграют в Словакии, сообщает официальный сайт клуба.

Менеджмент "полесских волков" остановил выбор на Кошице. Полесье будет принимать соперников на Kosicka futbalova arena. Это домашний стадион Кошице, который может принять около 12,5 тысяч зрителей.

В прошлом году житомиряне играли в польском Гливице. Зато в Кошице раньше принимали соперников Днепр-1 и криворожский Кривбасс. Полесье во 2-м раунде квалификации будет противостоять либо боснийскому Борацу, либо андоррской Санта-Коломе.

Напомним, ранее Александрия решила играть домашние матчи еврокубков в польском Катовице.

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