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Александрия выбрала стадион на еврокубки

Вице-чемпион Украины будет играть в Польше.
Сегодня, 19:19       Автор: Антон Федорцив
Арена Катовице / ФК Александрия
Арена Катовице / ФК Александрия

Александрия определилась с домашней ареной в Лиге конференций 2025/26. "Желто-черные" будут принимать соперников на стадионе ГКС Катовице, сообщает официальный сайт клуба.

Серебряный призер Премьер-лиги будет играть в столице Силезского воеводства как минимум в квалификации турнира. Александрия начнет выступления во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.

Арена Катовице открылась весной 2025 года. Домашний стадион ГКС построили за четыре года. Трибуны арены могут вместить 15048 зрителей.

Тем временем защитник Александрии Ярослав Мартынюк близок к переходу в харьковский Металлист 1925.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия

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